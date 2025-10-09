Goazen Reala! te cuenta cómo fue el Consejo de la Real Sociedad en el que se ratificó la continuidad de Sergio

Este pasado lunes el Consejo de Administración de la Real Sociedad debatió la continuidad de Sergio Francisco al frente del banquillo txuri-urdin. Y todo a raíz de los malos resultados que ha cosechado el equipo txuri-urdin en las primeras ocho jornadas de liga: apenas suma cinco puntos de 24 posibles, números que le han llevado a ocupar posiciones de descenso y que suponen el peor registro del club en los últimos veinte años.

Por ello, en Goazen Reala! los periodistas de El Diario Vasco Maite Jiménez, Beñat Barreto e Iris Moreno descubren los detalles de cómo fue el Consejo de la Real Sociedad en el que tomó parte el director de fútbol, Erik Bretos, y en el que a su vez se ratificó a Sergio como entrenador del equipo txuri-urdin.

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.