Real Sociedad

Goazen Reala! te cuenta cómo fue el Consejo de la Real Sociedad en el que se ratificó la continuidad de Sergio

Los periodistas de El Diario Vasco analizan la reunión del Consejo de Administración del conjunto txuri-urdin, en la que el director de fútbol Erik Bretos tomó parte de forma extraordinaria

Maite Jiménez
Beñat Barreto
Iris Moreno

Maite Jiménez, Beñat Barreto e Iris Moreno

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:00

Este pasado lunes el Consejo de Administración de la Real Sociedad debatió la continuidad de Sergio Francisco al frente del banquillo txuri-urdin. Y todo a raíz de los malos resultados que ha cosechado el equipo txuri-urdin en las primeras ocho jornadas de liga: apenas suma cinco puntos de 24 posibles, números que le han llevado a ocupar posiciones de descenso y que suponen el peor registro del club en los últimos veinte años.

Por ello, en Goazen Reala! los periodistas de El Diario Vasco Maite Jiménez, Beñat Barreto e Iris Moreno descubren los detalles de cómo fue el Consejo de la Real Sociedad en el que tomó parte el director de fútbol, Erik Bretos, y en el que a su vez se ratificó a Sergio como entrenador del equipo txuri-urdin.

