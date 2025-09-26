Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Joan García, antes del duelo entre el Oviedo y el Barça AFP

El Barça pierde a Joan García y Raphinha para el partido contra la Real Sociedad

El portero será baja hasta después del parón de selecciones de octubre tras lesionarse en el entrenamiento del viernes y el brasileño sufre una dolencia en el bíceps femoral de la pierna derecha y estará tres semanas fuera de los terrenos de juego

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:43

El Barça puede recuperar a Lamine Yamal para el tramo final del encuentro ante la Real Sociedad de este domingo (Montjuïc, 18.30 horas), pero pierde a dos titulares, dos piezas básicas, para esta cita ante los txuri-urdin y los siguientes: Raphinha y el portero Joan García. El extremo brasileño sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, que le mantendrá fuera de los terrenos de juego durante alrededor de tres semanas y el cancerbero ha sufrido un contratiempo físico en el entrenamiento matutino y será baja hasta después del parón de selecciones de octubre.

El portero titular y una de las referencias ofensivas del Barça se perderán los duelos ligueros contra la Real Sociedad, en Montjuic, y ante el Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán, y especialmente la segunda jornada de la fase de liga de la Champions, en la que el cuadro azulgrana recibe al campeón de Europa, al poderoso París Saint-Germain de Luis Enrique, en el duelo estrella en la máxima competición continental.

Así las cosas, y con Ter Stegen todavía en el dique seco, será Wojciech Szczesny el que ocupe el portal blaugrana ante la Real, con Eder Aller de suplente, por la lesión de un Joan García que podría tener que pasar por el quirófano. El portero polaco todavía no se ha estrenado esta temporada, pero tuvo un papel muy relevante en la conquista del título del pasado curso, en el que disputó 30 encuentros oficiales, en los que recibió 36 goles y pudo mantener su portería a cero en 14 ocasiones.

En Barcelona también preocupa e irrita la dolencia de Raphinha. No es grave, pero entienden que puede tener su origen en los partidos de los clasificatorios sudamericanos que disputó con Brasil a las órdenes de un Carlo Ancelotti que no convocó a ninguno de los tres miembros de la 'cararinha' del Real Madrid: Vinícius, Rodrigo y Militao.

Así las cosas, un 'once probable del Barça este domingo ante la Real podría ser el compuesto por Szczesny; Koundé, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Bardghji, Lewandowski y Rashford. Serán baja por lesión Joan García, Raphinha, Gavi, Ter Stegen y Fermín López. Por otra parte, Lamine Yamal y Balde, que ya se han ejercitado con normalidad esta viernes, podrían tener su oportunidad.

