Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lamine celebra un gol esta temporada AFP

La amenaza de Lamine Yamal a la Real Sociedad: 'Hey, I'm back'

Tras cuatro encuentros de ausencia, todos ellos ganados por el Barça, el extremo internacional anuncia en su cuenta de Instagram que está de vuelta y se espera que tenga minutos este domingo

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:22

Para que no le falte ningún ingrediente al encuentro del domingo (18.30 horas) entre la Real Sociedad y el Barcelona en Montjuïc, finalmente estará ... uno de los mejores jugadores del mundo. Así lo ha anunciado el propio Lamine Yamal en su cuenta de Instagram, con un mensaje que suena a advertencia: «Hey, I'm back!». El extremo internacional de 18 años está dispuesto a comenzar a rodarse este domingo contra la Real, disputar quizá unos minutos en la segunda parte, para tratar de ser protagonista desde el inicio el próximo contra el PSG en Champions el miércoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  4. 4 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  5. 5

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  6. 6

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  7. 7 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa
  8. 8

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  9. 9

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  10. 10

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La amenaza de Lamine Yamal a la Real Sociedad: 'Hey, I'm back'

La amenaza de Lamine Yamal a la Real Sociedad: &#039;Hey, I&#039;m back&#039;