La amenaza de Lamine Yamal a la Real Sociedad: 'Hey, I'm back'

Para que no le falte ningún ingrediente al encuentro del domingo (18.30 horas) entre la Real Sociedad y el Barcelona en Montjuïc, finalmente estará ... uno de los mejores jugadores del mundo. Así lo ha anunciado el propio Lamine Yamal en su cuenta de Instagram, con un mensaje que suena a advertencia: «Hey, I'm back!». El extremo internacional de 18 años está dispuesto a comenzar a rodarse este domingo contra la Real, disputar quizá unos minutos en la segunda parte, para tratar de ser protagonista desde el inicio el próximo contra el PSG en Champions el miércoles.

El mensaje de Lamine Yamal en Instagram, acompañado de un vídeo

Lamine Yamal ha sido segundo en la votación del Balón de Oro y está conceptuado como uno de los mejores del mundo, si no el mejor, en la actualidad. Y aún así su equipo tampoco le ha echado de menos en estos cuatro partidos en los que se ha tenido que ausentar por culpa de los problemas de pubis con los que volvió de la concentración de la selección española. El campeón de Liga ha saldado estos cuatro duelos oficiales con otros tantos triunfos. 6-0 al Valencia, 1-2 al Newcastle, 3-0 al Getafe y 1-3 al Oviedo. Sin su número '10', el cuadro culé ha marcado 14 goles en esos cuatro enfrentamientos, a una media de 3,5 por choque.

El reto para la Real es, en consecuencia, mayúsculo, pero es en estos encuentros de manifiesta inferioridad en los que se crecen los equipos de Sergio Francisco, como en los del playoff de ascenso del pasado curso con el Sanse. 27 derrotas en los últimos 28 encuentros en cancha del Barcelona -Camp Nou y el año pasado Montjuïc- ha sufrido la Real en Liga. Y eso que Lamine Yamal sólo ha jugado tres veces contra los txuri-urdin, siempre con derrota guipuzcoana: 0-1 y 2-0 en la campaña 2023/24, con gol de Lamine en Barcelona, y 4-0 la pasada temporada, en ese partido tan mediatizado por la tempranera expulsión de Aritz Elustondo.

El canterano del Barça ha sido noticia esta semana por quedar segundo en el Balón de Oro recién alcanzada su mayoría de edad y también por llevarse su segundo Trofeo Kopa consecutivo. A diferencia de Vinícius el año pasado, el jugador blaugrana sí fue a la gala y acogió de buen grado que fuera Ousmane Dembélé el que se llevara el galardón.