Victorias que compran tiempo

Por encima de la importancia cuantitativa de los tres puntos sumados ante el Mallorca, que la tiene porque permite a la Real salir de la ... zona de descenso, el principal valor de la victoria es que permite al conjunto txuri-urdin comprar tiempo para seguir construyendo un proyecto deportivo en el que hay muchas caras nuevas. La semana pasada, coincidiendo con la visita a La Cartuja, muchos recordaban que solo quedaban Remiro, Zubeldia y Oyarzabal del once que ganó allí la Copa hace cuatro años. Ésa es la realidad a la que toca hacer frente después de un verano en el que se marchó el mejor jugador del equipo y dos de los tres artífices de la etapa gloriosa que hemos vivido estos años: Imanol y Olabe.

La del miércoles era una final por la supervivencia del proyecto con Sergio y se superó con éxito, dejando muy buenas sensaciones además del resultado. En el plano individual Barrenetxea está en el mejor momento desde que debutó hace siete años en la Real. Diría que mejor incluso que hace dos temporadas cuando firmó aquel partidazo en Anoeta contra el Benfica y tuvo un par de meses notables que acabaron con aquella lesión de tobillo en diciembre en Pamplona. Cada vez que entra en contacto con el balón exhibe una superioridad sobre el rival que se traduce en regate y desborde para dar con ese futbolista diferencial que siempre hemos intuido que iba a ser.

Soler, aún faltándole ritmo, aporta orden y criterio al centro del campo. Como sucedía con Silva, su presencia junta a los compañeros, el equipo es más fuerte colectivamente y está mejor posicionado para presionar tras pérdida. En el lateral izquierdo Sergio está empezando a ofrecer un esbozo de lo mucho que puede aportar su reubicación ahí a una posición que ha estado en cuestión desde que se traspasó a Yuri en 2017, y Zubeldia y Oyarzabal fueron lo que siempre se ha esperado de ellos, los líderes que deben pilotar esta transición hacia una nueva etapa de éxito.

En lo colectivo también hubo noticias positivas que deben ser confirmadas en las próximas semanas. En ataque la Real está generando bastante más que el año pasado –incluso en un partido tan malo como el de Sevilla–, con llegadas constantes ante la meta rival y ocasiones claras para marcar. Buena parte de ello se debe a una presión más fuerte y organizada en campo contrario que le permite robar y contragolpear con peligro, algo que antes no sucedía. Ganar a un equipo replegado como el Mallorca desde una rápida transición ofensiva tiene mucho mérito. En defensa, además, mostró una cara más sólida, ya no solo por mantener la puerta a cero sino porque Remiro fue un espectador más.

Paso a paso se hace camino

La Real de esta temporada presenta la segunda plantilla más joven de Primera con 25,6 años de media, solo por detrás de la del Barcelona (25,4). Ello no es ni bueno ni malo en sí mismo, pero para un club que siempre ha necesitado construir para aspirar al éxito sí que es una señal positiva. Kubo, Barrenetxea, Aramburu, Gorrotxategi, Turrientes y Marín están entre los 22 y los 24 años, y Sergio acaba de cumplir hace unos días los 25. Además de Remiro, Zubeldia, Brais y Oyarzabal, el club ha querido rodearles de hombres con experiencia como Guedes, Soler, Caleta-Car o Yangel que den como resultado un equipo más sólido en el que crezcan sin tener que estar tan expuestos. Lo que pasa es que aún tienen que adaptarse, por un lado, y recuperar su mejor tono físico, por otro, en el caso de Soler y Yangel.

Si la Real consigue irse al parón de octubre con ocho puntos en ocho partidos, habiendo jugado contra el Real Madrid y el Barcelona, no será un mal botín teniendo en cuenta las circunstancias. En estos años con Imanol también ha habido rachas en Liga de dos puntos de 24, aunque pasaron desapercibidas porque se arrancaba bien la temporada y se jugaba en Europa. Ahora toca apretar el paso para ir haciendo camino.

P.D. No me gustó que jugara Sadiq antes que Karrika cuando el día del Madrid ni se dignó a ir a Anoeta a ver a sus compañeros. Comparto que haya que recuperarle para la causa, pero no así. Que se lo gane...