Turrientes se ejercita en Zubieta. RS
Offside

Victorias que compran tiempo

Los tres puntos ante el Mallorca permiten a la Real seguir trabajando para sentar las bases del nuevo proyecto que lideran Sergio y Bretos

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

Por encima de la importancia cuantitativa de los tres puntos sumados ante el Mallorca, que la tiene porque permite a la Real salir de la ... zona de descenso, el principal valor de la victoria es que permite al conjunto txuri-urdin comprar tiempo para seguir construyendo un proyecto deportivo en el que hay muchas caras nuevas. La semana pasada, coincidiendo con la visita a La Cartuja, muchos recordaban que solo quedaban Remiro, Zubeldia y Oyarzabal del once que ganó allí la Copa hace cuatro años. Ésa es la realidad a la que toca hacer frente después de un verano en el que se marchó el mejor jugador del equipo y dos de los tres artífices de la etapa gloriosa que hemos vivido estos años: Imanol y Olabe.

