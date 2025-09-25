Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

«Se vio una versión mejorada, pero muchos futbolistas aún están lejos de su mejor nivel»
El análisis del triunfo ante el Mallorca, en Goazen Reala!

«Se vio una versión mejorada, pero muchos futbolistas aún están lejos de su mejor nivel»

Los periodistas de El Diario Vasco analizan la priemra victoria del equipo txuri-urdin esta temporada

Maite Jiménez
Beñat Barreto
Ángel López

Maite Jiménez, Beñat Barreto y Ángel López

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:54

Y a la sexta la Real Sociedad sumó su primera victoria de la temporada. Los de Sergio no fallaron en el partido clave ante el Mallorca y se llevaron tres puntos vitales para tomar aire y encarar las próximas jornadas con mejores perspectivas. El próximo rival, eso sí, será mucho más complicado, ya que el domingo tocará visita al Barcelona.

En Goazen Reala, Maite Jiménez, Beñat Barreto y Ángel López analizan el encuentro de este miércoles en Anoeta, donde el equipo txuri-urdin mostró una cara muy mejorada con respecto a partidos precedentes. Eso sí, los periodistas de El Diario Vasco coinciden en que aún queda mucho por hacer: «Se vio una versión mejorada de muchos futbolistas de la Real Sociedad, pero están lejos de su mejor nivel».

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.

