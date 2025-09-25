«Se vio una versión mejorada, pero muchos futbolistas aún están lejos de su mejor nivel»

Y a la sexta la Real Sociedad sumó su primera victoria de la temporada. Los de Sergio no fallaron en el partido clave ante el Mallorca y se llevaron tres puntos vitales para tomar aire y encarar las próximas jornadas con mejores perspectivas. El próximo rival, eso sí, será mucho más complicado, ya que el domingo tocará visita al Barcelona.

En Goazen Reala, Maite Jiménez, Beñat Barreto y Ángel López analizan el encuentro de este miércoles en Anoeta, donde el equipo txuri-urdin mostró una cara muy mejorada con respecto a partidos precedentes. Eso sí, los periodistas de El Diario Vasco coinciden en que aún queda mucho por hacer: «Se vio una versión mejorada de muchos futbolistas de la Real Sociedad, pero están lejos de su mejor nivel».

