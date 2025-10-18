Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Silva remata a la red ante el Celta en su primer gol como realista Acero
Real Sociedad

Balaídos, un campo amable salvo el lunar del año pasado

Los realistas han ganado en seis de las últimas siete visitas a Vigo, aunque el curso pasado cuajó uno de los peores partidos de la era Imanol

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:08

Comenta

A los equipos de fútbol hay algunos campos de la Liga que por un motivo u otro se les atragantan. Es igual que llegues en ... buen momento o no al choque, la pelota suele costar entrar más en estos estadios. La Real, por ejemplo, sabe que cuando le toca visitar el Coliseum, refugió de Bordalás, va a tener que sufrir para traerse los tres puntos a casa. Sin embargo, hay otros en los que el equipo fluye. Balaídos, lugar en el que retoman la competición los de Sergio, es uno de esos. Toca seguir mejorando la estadística en Vigo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  3. 3 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  4. 4 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  5. 5 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  6. 6 El increíble gesto de deportividad de Xabi Prieto, excapitán de la Real Sociedad: «Era una delicia»
  7. 7 Todos los detalles de la gira de La Oreja de Van Gogh: fechas, sedes y precios
  8. 8

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  9. 9

    Ascienden a 21 las denuncias contra el campamento de Bernedo y uno de los monitores presenta una demanda por acoso
  10. 10

    Sanidad dice que Osakidetza paga más por los numerosos vascos que viven fuera sin comunicarlo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Balaídos, un campo amable salvo el lunar del año pasado

Balaídos, un campo amable salvo el lunar del año pasado