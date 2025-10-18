Balaídos, un campo amable salvo el lunar del año pasado

A los equipos de fútbol hay algunos campos de la Liga que por un motivo u otro se les atragantan. Es igual que llegues en ... buen momento o no al choque, la pelota suele costar entrar más en estos estadios. La Real, por ejemplo, sabe que cuando le toca visitar el Coliseum, refugió de Bordalás, va a tener que sufrir para traerse los tres puntos a casa. Sin embargo, hay otros en los que el equipo fluye. Balaídos, lugar en el que retoman la competición los de Sergio, es uno de esos. Toca seguir mejorando la estadística en Vigo.

La Real necesita los tres puntos como el comer y cualquier partido lejos de Anoeta ahora mismo es más complicado para una tropa necesitada también en lo anímico. Los realzales solo suman un punto lejos de casa, el empate logrado ante el Valencia en la primera jornada. Balaídos es lugar propicio para conseguir la primera victoria fuera de casa. Seis de las últimas siete visitas a Vigo terminaron con triunfo txuri-urdin, con el único lunar del partido del año pasado el día de Santo Tomás. Los realistas cuajaron uno de los peores encuentros de la era Imanol al caer 2-0 ante el Celta en una primera parte en la que fue ampliamente superado, en la que anularon un gol al conjunto vigués y en el que de no ser por Remiro la derrota hubiese sido mucho más abultada.

Dejando de lado ese encuentro, seis visitas, seis victorias, incluida una eliminatoria de Copa a partido único en el que la Real dejó por el camino al Celta. La buena racha arrancó en la temporada 19/20 con un corto 0-1 marcado por Isak cuando el partido amenazaba con morir con resultado gafas. Desde entonces se han encadenado triunfos por 1-4, 0-2, 1-2, 0-1 y el mencionado 1-2 en Copa. Unos números más que buenos a los que agarrarse para confiar en que pueda llegar el primer triunfo a domicilio.

Primer gol de David Silva

Repasando los últimos compromisos, la mayor goleada se produjo en la temporada 20/21, cuando la Real de Imanol ganó cómodamente al Celta por 1-4. El triunfo lo encarriló David Silva con un magnífico remate de cabeza a centro de Aihen. El testarazo del canario fue matemático. Salto importante, giro de cuello y remate con bote al palo más alejado para evitar al portero. Era el primer tanto del mago de Arguineguín con la camiseta blanquiazul. Oyarzabal amplió la renta mientras que Willian José marcó un doblete tras dos asistencias idénticas de Portu. Eran otros tiempos.

En los triunfos también destaca el 0-2 de la 21/22 en el que Ryan realizó uno de los partidos de su carrera. El australiano paró lo imparable en una tarde de perros en Vigo. Isak y Aritz marcaron los goles para traerse los tres puntos a casa. La racha se amplió al año siguiente con un resultado más corto de 1-2. Los tantos los marcaron dos canteranos como Illarramendi y Zubeldia. El mutrikuarra se sacó de la manga un zurriagazo desde lejos mientras que Zubeldia remató a la red de cabeza un córner botado desde la derecha. Era cuando la Real marcaba goles de estrategia...

Este tramo de triunfos termina con esos cuatro días en los que la Real venció dos veces seguidas en Balaídos. Los txuri-udin se impusieron en el partido de Liga 0-1 con un disparo lejano de Brais un día de San Sebastián y el sorteo de Copa quiso que el Celta se cruzara en el camino de los de Imanol cuatro días después. La Real también ganó ese encuentro (1-2) con un tanto tempranero de Oyarzabal en el minuto 2 y el estreno goleador de Becker en la segunda mitad. El único lunar es la derrota del año pasado con doblete de Pablo Durán. Que vuelva la buena racha en Vigo.