Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Brais Méndez da un pase durante un entrenamiento en Zubieta RS
Real Sociedad

Brais vuelve a casa con ganas de reivindicarse en la Real

El de Mos trata de liderar el centro del campo txuri-urdin en la temporada en la que más competencia tiene en la medular

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:08

Comenta

Brais Méndez vuelve a su casa en una situación más que complicada para la Real. El club txuri-urdin, en descenso tras ocho jornadas, necesita ... enderezar su rumbo y empezar a sumar de tres si no quiere que su temporada se enrarezca todavía más. Sergio Francisco necesita la mejor versión de todos sus futbolistas para ver una buena Real, pero sin duda que uno de los jugadores que desea recuperar para la causa es un Brais Méndez que lo ha bordado en sus primeras tres temporadas como realista, pero que con la salida de pesos pesados del vestuario ahora tiene que dar un paso adelante. No hay ningún lugar mejor que Balaídos. No hay un momento más idóneo que mañana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  3. 3 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  4. 4 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  5. 5 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  6. 6 El increíble gesto de deportividad de Xabi Prieto, excapitán de la Real Sociedad: «Era una delicia»
  7. 7 Todos los detalles de la gira de La Oreja de Van Gogh: fechas, sedes y precios
  8. 8

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  9. 9

    Ascienden a 21 las denuncias contra el campamento de Bernedo y uno de los monitores presenta una demanda por acoso
  10. 10

    Sanidad dice que Osakidetza paga más por los numerosos vascos que viven fuera sin comunicarlo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Brais vuelve a casa con ganas de reivindicarse en la Real

Brais vuelve a casa con ganas de reivindicarse en la Real