Brais vuelve a casa con ganas de reivindicarse en la Real

Brais Méndez vuelve a su casa en una situación más que complicada para la Real. El club txuri-urdin, en descenso tras ocho jornadas, necesita ... enderezar su rumbo y empezar a sumar de tres si no quiere que su temporada se enrarezca todavía más. Sergio Francisco necesita la mejor versión de todos sus futbolistas para ver una buena Real, pero sin duda que uno de los jugadores que desea recuperar para la causa es un Brais Méndez que lo ha bordado en sus primeras tres temporadas como realista, pero que con la salida de pesos pesados del vestuario ahora tiene que dar un paso adelante. No hay ningún lugar mejor que Balaídos. No hay un momento más idóneo que mañana.

Brais no ha tenido un verano sencillo. Los rumores con su salida de la Real empezaron bien pronto, incluso antes de terminar la temporada, cuando en mayo se filtró que el futbolista no veía con malos ojos abandonar la escuadra txuri-urdin. Sin embargo, las semanas veraniegas fueron pasando y no fue hasta el último tramo del mercado cuando llegó el verdadero movimiento. Arabia llamó a su puerta poniendo mucho dinero encima de la mesa, pero lo cierto es que como suele ocurrir en estos casos en la liga saudí se pone mucho dinero al futbolista y poco al club vendedor. Las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Tampoco fueron a más las conversaciones que tuvo Brais precisamente con el Celta, donde soñaban con su regreso. Marco Garcés, director deportivo del cuadro celeste, admitió recientemente en una entrevista con el diario AS que estuvieron tras él. «Fue más un sueño. Estoy enterado de que hubo conversaciones, habló con mucha gente dentro del club, pero conmigo directamente no. Fue una fantasía porque es un tema meramente salarial. Sería una operación cara, cara», relató el directivo.

Y en medio de los rumores, y sin salir de la Real, Brais ha tratado de rendir y sentirse importante como txuri-urdin en una temporada clave puesto que tiene que dar un paso adelante en cuanto a liderazgo justo cuando más competencia tiene. Yangel, Soler, Sucic, Zakharyan, Turrientes, Goti... Todos quieren minutos.

Números espectaculares

De momento, ninguno de los mencionados futbolistas ha alcanzado las cifras de Brais en la Real, si bien es cierto que muchos acaban de llegar y otros no han sido capaces de tener continuidad. No ha sido así con el de Mos, que cuajó tres magníficas temporadas a las órdenes de Imanol con unos números impropios para un centrocampista. En el curso de su debut disputó 47 partidos, 38 de titular, donde marcó once goles y dio ocho asistencias. En la 23/24 disputó tres partidos menos pero las mismas titularidades para marcharse a ocho goles y nueve asistencias. El pasado curso bajó números con 33 titularidades, en los que marcó otra vez ocho tantos y dio cinco asistencias.

Su reto ahora es seguir siendo importante para Sergio y continuar haciendo números. De momento ha sido titular en la mitad de encuentros y suma el gol ante el Betis y la asistencia a Kubo en Valencia. Balaídos es su jardín, es momento de reivindicarse y volver a ser importante.