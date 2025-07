Arsen Zakharyan no llegará a tiempo para el primer amistoso del verano

Sergio Francisco ya tiene la primera baja confirmada para el amistoso del viernes (19.00 horas) ante el Pau en Zubieta. No podrá contar con ... Arsen Zakharyan, que este martes ha vuelto a trabajar al margen del grupo y continúa con su proceso de recuperación. El ruso tendrá que esperar para volver a vestirse de corto en un partido, por culpa de un virus que sufrió la semana pasada y que le ha dejado muy mermado físicamente.

El problema que le impide al centrocampista trabajar con sus compañeros no son las molestias en el sóleo de la pierna derecha, de las que ya se encuentra restablecido, sino esa enfermedad que le golpeó con fuerza el martes de la semana pasada. El jugador no requirió ingreso hospitalario, pero aún arrastra secuelas. Por esa razón no participará en el primer amistoso de la pretemporada y también es duda para viajar el sábado a Japón junto al resto de la expedición.

No ha sido la única baja sobre el campo Z2 de Zubieta. Carlos Fernández también se ha perdido el segundo entrenamiento de la semana por enfermedad. El sevillano ha trabajado de manera individual en el gimnasio.

Quien sí que se ha unido al grupo es Sadiq. El nigeriano ha trabajado por primera vez con sus compañeros en su vuelta a la Real. El delantero no llegó a tiempo el lunes por culpa del retraso que sufrió uno de los vuelos que le traían de regreso de sus vacaciones y trabajó en solitario. Este martes, sin embargo, ha sido uno más para Sergio Francisco. El técnico irundarra tendrá la última palabra a la hora de alistarle para el encuentro ante el Pau.

La Real se ejercitará este miércoles y jueves de nuevo en Zubieta antes de afrontar su primer partido del verano. Las dos sesiones se llevarán a cabo a puerta cerrada.