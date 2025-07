Aritz: «La gente está trabajando para hacerse un hueco»

Beñat Barreto Miércoles, 23 de julio 2025, 13:23 Comenta Compartir

La plantilla de la Real ha realizado hoy miércoles el tercer entrenamiento en tierras japonesas, el segundo en el Cosmos Trans Park, el antiguo campo del V-Varen que, por cierto, su césped está en bastante mejor estado que el Peace Stadium. Aritz, uno de los capitanes, ha hecho balance de lo que llevamos hasta ahora en Nagasaki. «Es una semana más de pretemporada. Al final es verdad que venimos de hacer un vuelo de bastantes horas, que cambia el horario y no terminas de descansar bien, pero ya es el tercer día. Estamos pensando en coger ritmo y ponernos a punto para lo que viene».

Como no podía ser de otra manera, fue preguntado por el excesivo calor. «Estamos aquí, sabemos que se pasa mucho calor pero no es excusa. Hacemos por la mañana activación y por la tarde entrenamiento para coger ritmo. Al minuto 5 de entrenamiento ya estás sudando una barbaridad y está claro que no es como en Donostia, pero insisto que no es excusa», declaró el central. Toquemos madera, pero la gira no está dejando lesionados, una noticia positiva teniendo en cuenta que no se descansa igual. «Al final hay que convivir con esto también, ser fuertes, no pensar en cosas malas y hacerlo todo lo mejor posible. Estamos entrenando bien y haciendo todo lo que nos pide el míster. Ya quedan pocos días para volver a casa y allí ya seguiremos con la normalidad».

La derrota del lunes ante el V-Varen Nagasaki ha escodido dentro del vestuario. Perder siempre molesta aunque sea en pretemporada y enfrente había un equipo de Segunda división japonesa. «A todos nos jode y duele perder. Los últimos minutos fueron bastante malos. Es la tercera semana de pretemporada, pero algunos empezaron más tarde, el staff es nuevo y nos vamos conociendo. Cada vez entrenamos mejor y creo que no hay que pensar mal por una derrota porque es pretemporada». El de Beasain ya mira al estreno en Mestalla aunque quedan tres semanas para ello. «Si hay que perder que sea aquí y cuando empiece la liga sumar de tres en tres. Ninguno se quedó a gusto con la derrota del otro día, pero no hay que darle más vueltas».

Los fichajes y la idea de Sergio

Está siendo el tema de la gira japonesa. La Real a 24 de julio sigue sin incorporar un futbolista. Aritz le resta importancia. «Es la pregunta de todas las pretemporadas. Estamos los que estamos y el que venga bienvenido sea. Si alguno tiene que salir será una pena porque creo que la gente está trabajando por hacerse un hueco. Yo estoy viviendo el día a día e igual vosotros no tanto aunque en este viaje sí». Es cierto que esta gira está siendo un auténtico casting para ser uno de los veinticinco elegidos. «Todos estamos con muchas ganas y la misma ilusión de siempre, ese gen competitivo no se nos ha ido a ninguno y es bueno. Habla de que habrá competencia y que todos quieren tener su hueco en el primer equipo y como tú has dicho, el que venga bienvenido sea y los que se queden estaremos a tope para una temporada más», desliza el central.

Aritz, al igual que muchos de sus compañeros, apenas conocía a Sergio antes de empezar a entrenar. El canterano destaca que «tiene las ideas bien claras» y «le gusta hacer una presión alta, pero no le importa si en un momento dado no llegamos a la presión, juntarnos otra vez para volver a presionar y robar en campo rival. Pero también estar juntitos. Le estamos dando continuidad a las cosas que hacíamos bien», apostilló sobre el apartado táctico. «Desde el primer día estamos haciendo mucha tarea de pases, posesiones de tener el balón e intentar ser efectivos en área rival para intentar hacer gol lo antes posible». El gol, otro tema recurrente teniendo en cuenta los números del pasado año. Los pies en el suelo. «Tenemos las ideas claras, es pronto, pero se va a ver el hambre que tenemos».