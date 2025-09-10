Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aramburu trata de frenar como puede al jugador de Colombia Luis Díaz en el partido disputado en Maturín, saldado con contundente derrota vinotinto (3-6) EFE

Aramburu y Yangel se quedan sin Mundial y Kubo descansa con Japón

El lateral vinotinto disputó los 90 minutos en la derrota de Venezuela (3-6) ante Colombia: un mazazo en toda regla

Ángel López

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:17

El vino tinto está picado. Venezuela se queda sin Mundial una vez más para tristeza absoluta de dos jugadores de la Real Sociedad como Jon Mikel Aramburu ... y Yangel Herrera, aunque este último no ha podido participar en las dos derrotas que han dejado al combinado 'vinotinto' sin su plaza de repesca y, por lo tanto, sin la cita planetaria del año que viene en Norteamérica. Aramburu volvió a disputar los 90 minutos del encuentro disputado en Maturín, que terminó con una contundente derrota ante Colombia (3-6). Este resultado combinado con la victoria de Bolivia ante Brasil (1-0) desbanca a los venezolanos y aúpa a los del Altiplano. Take Kubo, por su parte, descansó con Japón: no participó en la derrota nipona ante Estados Unidos (2-0) en Columbus, capital de Ohio.

