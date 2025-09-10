Aramburu y Yangel se quedan sin Mundial y Kubo descansa con Japón

El vino tinto está picado. Venezuela se queda sin Mundial una vez más para tristeza absoluta de dos jugadores de la Real Sociedad como Jon Mikel Aramburu ... y Yangel Herrera, aunque este último no ha podido participar en las dos derrotas que han dejado al combinado 'vinotinto' sin su plaza de repesca y, por lo tanto, sin la cita planetaria del año que viene en Norteamérica. Aramburu volvió a disputar los 90 minutos del encuentro disputado en Maturín, que terminó con una contundente derrota ante Colombia (3-6). Este resultado combinado con la victoria de Bolivia ante Brasil (1-0) desbanca a los venezolanos y aúpa a los del Altiplano. Take Kubo, por su parte, descansó con Japón: no participó en la derrota nipona ante Estados Unidos (2-0) en Columbus, capital de Ohio.

División de opiniones en la familia txuri-urdin en cuanto a la eliminación de dos eralistas como Yangel Herrera y Jon Mikel Aramburu. La participación en un Mundial siempre representa una proyección planetaria que pueda resultar interesante para el club, pero al mismo tiempo estos dos jugadores podrán llegar descansados y sin demora a la pretemporada de 2026. Y no están expuestos a ser objeto del capricho de un entrenador de algún equipo poderoso que se encapriche de ellos en los partidos mundialistas.

Como ya sucedió el fin de semana en el Monumental de River ante la Argentina de Messi, Aramburu sufrió de lo lindo ante la calidad y la velocidad de los atacantes de Colombia, aunque no se le puede considerar responsable directo de ninguno de los seis goles encajados. No le ayudaron en nada sus compañeros de la zaga, especialmente los nada contundentes centrales Ferraresi y Ángel, y la falta de sincronización general a la hora de tirar el fuera de juego. Muchos aficionados de la 'vinotinto' sólo salvan de la quema a Aramburu y Salomón Rondón.

Afectado y tardío

Aramburu está muy afectado por la eliminación de Venezuela, que no pudo obtener ninguna de las seis plazas que dan acceso directo al Mundial, ni siquiera la séptima, que otorga la posibilidad de disputar lo que llaman el Repechaje. El lateral derecho caraqueño de aita donostiarra retorna el jueves a Gipuzkoa. Tiene un vuelo a Donostia a última hora, por lo que ya sólo podrá participar en el entrenamiento del viernes, y sin demasiada exigencia, porque sólo llevará unas horas en el territorio histórico guipuzcoano. Su primera opción para resarcrise del gran mazazo que supone quedarse sin Mundial es el sábado, nada menos que contra el Madrid y tratando de frenar a Vinícius. El 'búfalo' apenas tiene tiempo de lamerse las heridas.

Take Kubo llegará a una altura de la semana similar, se entiende que para entrenarse con todos ya el viernes, pero con una doble ventaja: no ha recibido el mismo jarro de agua fría que Aramburu porque Japón ya tenía su pasaporte mundialista y además arriba descansado por no participar anoche. Lo que el atacante de Kawasaki transmitió a la Real es que se quedó en un susto su lesión en el tobillo del partido del pasado domingo contra México.