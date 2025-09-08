Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oyarzabal choca las manos de Pedro y Kubo conduce ante México SEFUTBOL Y EFE

La impactante estadística de Oyarzabal y el susto de Kubo

Las dos estrellas realistas encararán el partido contra el Real Madrid con la moral alta: triple asistencia del capitán y 'escapada' del nipón

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:54

Sergio Francisco seguro que ha seguido con atención y los dedos cruzados los partidos internacionales en los que han participado jugadores de la Real Sociedad ... . El entrenador txuri-urdin necesita de todos sus efectivos para tratar de revertir la dinámica liguera y mucho más de sus futbolistas más diferenciales. Dos de ellos son, sin lugar a dudas, Mikel Oyarzabal y Take Kubo, que fueron protagonistas con sus selecciones este fin de semana. Lo del eibarrés en la selección española comienza a ser espectacular: repartió tres asistencias en la goleada (0-6) ante Turquía que le convierten en el futbolista europeo que ha participado en más goles con su combinado nacional en este 2025, con ocho. Take, opr su parte, dio un susto morrocotudo a técnicos y seguidores realistas cuando ante México tuvo que ser atendido por los fisios por un golpe en el tobillo: la buena noticia es que no tiene nada, pese al fuerte impacto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  2. 2

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  3. 3

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  4. 4 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  5. 5 John Toshack: «Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»
  6. 6 Bandera de La Concha: Clasificaciones de la categoría masculina
  7. 7

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  8. 8

    Arraun deja La Concha vista para sentencia
  9. 9

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  10. 10 John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La impactante estadística de Oyarzabal y el susto de Kubo

La impactante estadística de Oyarzabal y el susto de Kubo