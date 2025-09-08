La impactante estadística de Oyarzabal y el susto de Kubo

Sergio Francisco seguro que ha seguido con atención y los dedos cruzados los partidos internacionales en los que han participado jugadores de la Real Sociedad ... . El entrenador txuri-urdin necesita de todos sus efectivos para tratar de revertir la dinámica liguera y mucho más de sus futbolistas más diferenciales. Dos de ellos son, sin lugar a dudas, Mikel Oyarzabal y Take Kubo, que fueron protagonistas con sus selecciones este fin de semana. Lo del eibarrés en la selección española comienza a ser espectacular: repartió tres asistencias en la goleada (0-6) ante Turquía que le convierten en el futbolista europeo que ha participado en más goles con su combinado nacional en este 2025, con ocho. Take, opr su parte, dio un susto morrocotudo a técnicos y seguidores realistas cuando ante México tuvo que ser atendido por los fisios por un golpe en el tobillo: la buena noticia es que no tiene nada, pese al fuerte impacto.

Oyarzabal repitió jugando de nueve y lo hizo de forma brillante, otra vez. Si ante Bulgaria anotó uno de los goles, ante Turquía prefirió ser generoso con sus compañeros y sirvió el balón en la mitad de los goles de la selección de Luis de la Fuente. No marcó, pero el capitán de la Real engrasó a la perfección el juego de los hispanos y permitió que sus compañeros se lucieran.

PERO CÓMO JUEGA ESTA SELECCIÓN.



Todo al primer toque hasta el golazo de Merino.



¡Estos 20 minutos de España son para enseñar en las escuelas!



🇹🇷🇪🇸

En 0-2 dio el último pase de una jugada majestuosa, a un toque, de los hispanos para desarbolar la defensa otomana. El pase horizontal de Nico Williams le habilitaba para ajusticiar, pero prefirió servir el cuero a Merino para que lo hiciera él. En el 0-3 hace la pared con Pedri y luego deja pasar el cuero para que de nuevo marque Merino, autor de un 'hat-trick'. Y en el 0-6, Oyarzabal crea una auténtica obra de arte. Vuelve loco al central turco Demiral primero con un regate y luego con un autopase, antes de regalar el sexto a Pedri.

Oyarzabal haciendo de Pedri.

Pedri haciendo de Oyarzabal.



Disfrutad porque es uno de los mejores partidos de la historia de la @SEFutbol en sus más de cien años de vida.



🇹🇷🇪🇸 Turquía - España, en DIRECTO

Con ocho, Mikel es el jugador europeo con mayor partipación goleadora en todas las competiciones de selecciones en 2025 (cuatro goles y cuatro asistencias), según un dato de Opta. Iguala a Memphis Depay (seis goles y dos asistencias), de los Países Bajos, y supera a Ivan Perišić: 7 (tres goles, cuatro asistencias), de Croacia.

Librada de Kubo: todo OK

Kubo, por su parte, sigue concentrado con su selección y no se le espera hasta, por lo menos, el entrenamiento del jueves en Zubieta. Fue partícipe en el amistoso celebrado ante México (0-0) en el Oakland Coliseum de California, Estados Unidos. Apenas hubo ocasiones, pero el realista buscó el gol con un buen disparo lejano y raso en la primera parte.

Durante una acción del partido, el japonés txuri-urdin se retorció de dolor en el suelo tras una entrada y se encendieron las alarmas realistas. No obstante, tras ser atendido en su tobillo dañado, pudo seguir jugando con un vendaje hasta ser sustituido en el minuto 69 por Daizen Maeda. La información que ha llegado a la Real es que se encuentra bien, sin problema.

Kubo tomará parte en principio en el amistoso ante Estados Unidos en la madrugada del martes al miércoles en el Lower.com Field de Columbus, capital del estado de Ohio, en Estados Unidos. Luego retornará a Gipuzkoa.