Aperribay: «Tranquilidad con los fichajes, no va a haber sorpresas ni hoy ni mañana»

Beñat Barreto Enviado especial a Japón Jueves, 24 de julio 2025, 13:10 | Actualizado 13:19h.

La Real Sociedad ya está en Yokohama y a la expedición se ha unido Jokin Aperribay, que no viajó a Nagasaki porque «tenía reuniones en Tokio». El presidente de la Real Sociedad ha hecho una pequeña valoración sobre la actualidad txuri-udin a los medios de comunicación desplazados a Japón. «Me incorporé el martes porque tenía unas reuniones en Tokio y la verdad es por lo que he ido hablando con Sergio, con el que hablo todos los días, está muy contento por las condiciones con las que están entrenando y con las que se jugó el partido pese a perder. La exigencia era máxima, pero el primer amistoso fue el segundo día nada más llegar y con calor. Pero estamos contentos con cómo se está aprovechando la semana», ha valorado desde el anexo del Mitsuzawa donde se ha entrenado el equipo.

Como no podía ser de otra manera porque la afición ansía fichajes, se le ha cuestionado por posibles incorporaciones. «Tranquilidad con los fichajes, las conversaciones que tenemos con el entrenador nos transmiten tranquilidad y está contento con cómo está reaccionando el grupo. No voy a decir aprendiendo, pero sí tomando buenas sensaciones y veremos cómo se afronta el mes de agosto».

Así las cosas, Aperribay ha dado a entender que todavía hay que esperar y que en un cortísimo plazo de tiempo no va a haber movimientos. «A la vuelta de Japón creo que es mucho avanzar semana a semana. Veremos. Cuando os dije el día que empezaban los entrenamientos que no veía que se iba a cerrar nada pronto, era así. Ahora no va a haber ninguna sorpresa; ni hoy ni mañana. Tendremos reuniones la semana que viene y veremos cómo se afronta», ha sentenciado el debarra.