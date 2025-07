Antiviolencia propone el cierre de Zubieta por un mes y 50.000 euros de multa por el Sanse-Nástic

La Comisión Antiviolencia ha propuesto una sanción de 50.000 euros y el cierre temporal del campo José Luis Orbegozo, en Zubieta, por las deficiencias ... en materia de seguridad detectadas durante el partido entre la Real Sociedad B y el Nàstic de Tarragona, en el que el filial txuri-urdin logró el ascenso a Segunda División. El organismo denuncia que durante el encuentro se permitió la venta y el consumo de alcohol en el interior del recinto, la entrada de bengalas y botes de humo, y la permanencia de aficionados de pie en zonas no habilitadas. Además, al finalizar el choque se produjo una invasión masiva del terreno de juego para celebrar el ascenso.

El partido, disputado hace apenas una semana en Zubieta, fue el desenlace de una eliminatoria cargada de emoción. Tras imponerse por 1-3 en la ida disputada en el Nou Estadi de Tarragona, el Sanse sufrió en casa ante un Nàstic que llegó a igualar la eliminatoria con un 0-2 en el tiempo reglamentario. Fue en la prórroga, ya en el minuto 108, cuando Manex Guibelalde transformó un penalti que devolvió la ventaja global a los locales y desató la euforia en las gradas. La celebración, sin embargo, ha tenido consecuencias.

Según Antiviolencia, alrededor de 200 aficionados estuvieron de pie durante el encuentro en zonas no permitidas del estadio, concretamente en las áreas noreste y noroeste. La comisión también reprocha al club no haber impedido la venta de bebidas alcohólicas en la cafetería del recinto ni su consumo dentro del estadio, además de no haber controlado la entrada de material pirotécnico, que fue activado en el minuto 18 de la prórroga. Todo ello culminó con la invasión del campo por parte de centenares de seguidores para celebrar el ascenso junto a los jugadores.

También ante el Mérida

La Real Sociedad no se ha pronunciado por el momento sobre la propuesta de sanción, que deberá ser confirmada. Desde Tarragona, el presidente del Nàstic, Lluis Fàbregas, ya había denunciado públicamente tras el partido las condiciones del recinto, que calificó de «indignas», y lamentó que directivos y aficionados visitantes tuvieran que presenciar el encuentro de pie por falta de asientos.

Antiviolencia subraya además que no es la primera vez que se producen irregularidades de este tipo en Zubieta, ya que en el anterior encuentro de la fase de ascenso, frente al Mérida, también se detectaron fallos en el control de acceso y en la organización.