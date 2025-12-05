Ansotegi: «Nuestra obligación es competir y darlo todo»

Imanol Troyano San Sebastián Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:13 Comenta Compartir

El Sanse recibe este sábado (18.30 horas) al Sporting de Gijón en Anoeta y a Jon Ansotegi no le asusta que el estadio se pueda asemejar más al Molinón que al campo txuri-urdin ante la gran cantidad de seguidores asturianos que se prevé que puedan llegar a Donostia. Se esperan a más de mil aficionados del cuadro rojiblanco. Además, el primer equipo de la Real juega en Mendizorrotza un par de horas antes, por lo que no está asegurada una gran entrada por parte de la afición local.

«A mí me han pedido entradas, creo que la gente va a venir», ha querido quitar hierro el técnico de Berriatua esta mañana en sala de prensa. «La gente sabe que los partidos del Sanse son bonitos de ver. Se ve gente joven que lucha y compite, eso está asegurado», ha destacado. «Seguro que se va a notar a los que vengan de Gijón, pero nosotros estamos siendo competitivos y ganadores en casa», ha resuelto.

Ansotegi podrá contar de nuevo con Carrera, después de que la semana pasada subiera con el primer equipo, y confía en poder tener también a Mikel Rodríguez o Gorka Gorosabel. Aún no sabe quién de los dos estará para jugar, pero esta semana se han entrenado con normalidad en Zubieta.

Quienes no estarán disponibles son el lesionado Luken Beitia y el sancionado Kazunari Kita. «Peru es el único central disponible de la plantilla, Balda también ha jugado en esa posición y está Calderón», ha recordado Ansotegi.

Ansotegi no cree que su equipo esté en la obligación de ganar en casa después de no aprovechar la oportunidad de puntuar el fin de semana pasado ante el Mirandés a domicilio. «Nuestra obligación es competir y darlo todo. No ganar. Estar en el partido es nuestra obligación», ha puntualizado.

