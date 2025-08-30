Pongan el despertador

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ángel López

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 06:21

Por si no se han dado cuenta, hay partido. Hoy juega la Real. Y esto, al final, se trata de ganar ahí abajo, en el ... verde, pateando con acierto un balón, toda vez que, de momento, no se puede hacer en un despacho, con un Iphone que cargar tres veces al día porque echa humo. Este mercado realista está siendo narcotizante, con giros inesperados, sorpresas por doquier, jugadores que se enrocan, otros que se enfurruñan y alguno que echa el ancla cuando se le dice que debe zarpar. Hay partido en Oviedo, donde la Real jugó por última vez en Liga hace 25 años, cuando todavía no habían nacido la mayor parte de la actual plantilla -es imposible saber cómo va a ser el martes- y el entrenador era Periko Alonso, el aita de Xabi, quizá menos glamuroso que su vástago ahora merengue, pero bicampeón de Liga con la Real. Hay partido y toca despertar al personal, como hizo Toshack hace 30 años a las cuatro y media de la mañana como castigo a los jugadores por perder en este mismo escenario ante un equipo entonces de Segunda como el Oviedo.

