Alexander Isak solicita al Newcastle su traspaso

Alexander Isak ha comunicado al Newcastle su deseo de abandonar el club este verano. El exdelantero de la Real Sociedad no ha viajado con ... el resto del equipo a la gira asiática debido, según la entidad inglesa, a una «lesión leve en el muslo» que ha encendido las alarmas ante el interés del Liverpool y del Al Hilal en hacerse con sus servicios.

Según reportan diversos medios británicos, Alexander Isak habría informado a los rectores del Newcastle United de su deseo de evaluar oportunidades de traspaso a otros equipos y ha presentado el denominado 'Transfer request', una solicitud formal de traspaso ante el interés del Liverpool y del club saudí Al Hilal.

A Isak, que no ha viajado con el resto del equipo a Singapur, aún le quedan tres años de contrato con el Newcastle, que tenía previsto iniciar conversaciones para una renovación a finales de este año. No obstante, y aunque el deseo de las Urracas es seguir contando con sus servicios, no desdeñarían un traspaso siempre y cuando la cantidad rondase los 170 millones de euros en los que tiene tasado al delantero.

Hay que recordar que si la operación se llevara a cabo la Real obtendía el 10% de la plusvalía, es decir, que si Isak fuera traspasado por esos 170 millones que pide el Newcastle, el club txuri-urdin ingresaría 10 millones de euros ya que fue vendido por 70.