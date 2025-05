Álex Remiro: «Me consta que Barcelona y Aston Villa me han seguido, pero eso no cambia mis planes»

Álex Remiro (Cascante, 1995) hace balance de la temporada y pone la mirada en el futuro. Reconoce el interés del Barcelona, Aston Villa y ... otros equipos mientras que también se exige en lo personal y envía varios mensajes a sus compañeros. «Los jóvenes tienen que querer y hacer todo lo que hay que hacer, no solo algunas cosas».

– ¿Se les ha hecho largo?

– Todas las temporadas son largas, por suerte hemos podido llegar lejos en dos competiciones. Estamos con ganas del verano para desconectar y volver con energía nueva para todo lo que nos viene.

– ¿Qué vacaciones hace?

– Después de la Nations. Tenía unas vacaciones programadas si iba con la selección y otras por si no. Por suerte sigo compitiendo. Lo único fijo es la boda de Guevara, que iremos la mayoría.

Falta de rendimiento «Mucha parte de la culpa la tenemos los jugadores, somos los que tenemos que demostrar en el campo»

– ¿Cómo valora todo lo que pasó desde la semifinal del Bernabéu? ¿El equipo hizo 'click' para mal?

– Competir hemos competido en todos los partidos salvo el día del Metropolitano y un rato el día del Mallorca en casa, pero no hemos estado acertados en las dos áreas. No nos ha dado y es una pena. Después de la semifinal pensábamos que sin partidos entre semana íbamos a estar más frescos, pero no salieron las cosas.

– ¿Qué balance hace? ¿Qué notas pone al equipo? Lo puede separar por competiciones...

– En Europa la nota es buena pese a que en la liguilla hubo partidos en los que estuvimos mal. Pero nos clasificamos y dimos la cara hasta que pasó lo de Old Trafford. En Copa hemos tenido un gran camino. Es cierto que en Cuenca y Ponferrada sufrimos algo porque las sensaciones no eran buenas. En Liga es verdad que no nos han salido las cosas como queríamos, pero es lo que dice Imanol, es el precio a pagar con tanto partido. Es el peaje por jugar cada tres días y tener un equipo tan joven. Pero ahí está la ambición de todos, que ojalá una mala temporada como ésta sea llegar a semifinales de Copa, eliminarnos así contra el Manchester United y pelear hasta el último mes por Europa. Tampoco hay que quitar méritos a los rivales de la Liga.

– ¿A qué achaca esa irregularidad en Liga de la que habla?

– Ha pasado un poco de todo. No es fácil buscar motivos. Es culpa de todos. Los que juegan, los que no, los que entrenan, los que deciden... Mucha parte de culpa la tenemos los jugadores porque somos los que tenemos que hacer las cosas. Con Imanol hemos tenido desde el día 1 hasta el final herramientas para ganar, para ser mejores que el rival. Mucha gente tiene responsabilidades y todos damos la cara, todos lo asumimos. Lo hemos intentado hacer lo mejor posible, pero no nos ha dado.

Críticas «Este año se han pegado palos de más a todo el mundo. Si ahora haces balancey criticas si nos lo merecemos, genial»

– ¿Y en cosas concretas?

– El inicio no fue bueno y sí movido. Ha habido tramos donde pensábamos que íbamos a darle la vuelta a las rachas y no podíamos. Sobre todo después de los parones. Me acuerdo de ir a la selección pensando que nos viene bien el parón porque si jugábamos otros cuatro, cinco o seis partidos no nos veíamos capaces de ganar. Es así. En 2025 como año natural hemos rendido, pero el final de temporada ha sido de acertar. Hemos visto a la Real que nos representa, pero no hemos acertado.

– Por lo que le entiendo, ¿dice que los futbolistas tienen un debe este año?

– No sé si es un debe. Asumo, como Álex, y mis compañeros también, que en el campo no hemos estado a veces acertados. ¿En cuanto a responsabilidades? Hay que relativizar lo que estamos consiguiendo y valorar todo. Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. Imanol nos ha ayudado mucho y nos ha dado todo para ser el mejor Remiro, el mejor Elustondo, el mejor Zubeldia... El equipo ha trabajado muchísimo en Zubieta, esa es la realidad. Pero aparte de Imanol, las personalidades de los que estamos es clave. El año que viene por la actitud de todos vamos a entrenar muy bien porque no se entrena así en ningún lado.

– En rueda de prensa le he oído decir que Imanol le ha cambiado como persona y como futbolista. Amplíe eso.

– Es así. Estos años me ha dado la tranquilidad y la capacidad para hacer durante la semana todo y sintiéndome atrevido, valiente y fuerte para el partido. Su manera de llegar a los jugadores... Todo lo que ha tocado ha mejorado. ¿Cuántos no han progresado con Imanol? Incluso los que no están y se han ido medio a malas.

Próxima temporada «Espero que todo el mundo se quiera hacer un hueco, porque si no no tienen que estar en la Real. El que esté, a muerte»

– Diga un caso que haya progresado.

– Le Normand, por ejemplo. ¿Quién pensaba que cuando estaba en el Sanse iba a ser lo que es ahora? No podemos pensar que los chavales que suben, solo por subir, ya están hechos. O estamos, me pasó cuando llegué.

– Le cambio de tercio. ¿cree que a Imanol se le han pegado demasiados palos?

– Este año se ha pegado en general a todo el mundo de más. Sobre todo durante el año. Si me dices que ahora a final de temporada nos critican como te mereces, lo acepto. Hacemos balance y me la como. Que luego debatiría si nos lo merecemos o no, eh. Pero a la gente, sobre todo en redes, se le pega mucho. Algunos tenemos la espalda para estar tranquilos con lo que hacemos, pero a otros les puede afectar mucho. Creo que a Imanol se le ha pegado de más. Es cierto que este último mes cada vez que abría la boca se hacía viral, para bien o para mal. Que quería copiar al de al lado... Es la ola en la que estamos. Yo me hice viral porque critiqué que cuando se saca en Anoeta la pantalla de «no insultos racistas y xenófobos» la gente lo pitara.

– Teníamos el debate de los canteranos superado...

– Cuando lo vi me empecé a reír. Llama la atención que lo diga el entrenador de la Real, pero ahora es un aficionado de la Real que se llama Imanol. Y es respetable. Aquí todos los aficionados y socios tienen derecho de aplaudir y pitar cuando se juega mal. Otra cosa es que lo compartamos. Ya salió a pedir disculpas y punto. Este es un modelo exitoso y no creo que haya que cambiarlo.

¿Se queda? «Dije que me veía aquí y el mensaje es el mismo, pero hay que ver qué va a pasarel año que viene y la idea que tiene el club»

– Es todo nuevo. Entran Erik y Sergio y en el club también se da por hecha la salida de Zubimendi. ¿Toca reinventarse?

– Pues con la misma ilusión y ganas, pero con otra gente. Va a ser un verano en el que va a haber movimiento. No de jugadores, porque a nivel legal no se puede decir, pero las salidas de Imanol y Olabe, la gente de cesión que vuelve... Le tocará a la dirección deportiva acertar, pero tenemos que confiar en ellos y seguir con el proyecto, con el modelo y con la idea. Habrá que sentarse a hablar, valorar y decidir. Con los que estemos iremos a muerte.

– Habla de cesiones, ¿ha podido ver algo de los compañeros?

– Algo sí. Con Urko, por ejemplo, tenemos muy buena relación, su rendimiento ha sido magnífico. Me gusta mucho. Creo que si pasan las cosas de las que todo el mundo está hablando será uno de los jugadores que el año que viene tendrá que aprovechar su oportunidad y demostrar el nivel que tiene, que es alto. Sergio ya decidirá si es él, otro o quién sea. Sí que hemos seguido a los cedidos y a los futuribles. Tanto Urko como Sadiq han estado bien y va a ser un verano interesante.

– ¿Qué espera?

– Espero que todo el mundo se quiera hacer un hueco, porque si no no tienen que estar en la Real.

Jóvenes del equipo «Tienen que querer,y hacer todo lo que hay que hacer, no solo algunas cosas. La élite te pone rápido entu sitio»

– Hablaba también de atreverse, ¿cree que hay algunos que tienen que dar un paso?

– Hay muchos que no han terminado de dar ese paso o están en ello todavía. Obviamente a los jugadores nos afecta mucho la confianza, y a los jóvenes más. En algún caso sí que se ha visto que las dudas o los fallos que te da la experiencia... Hablando de Urko, por ejemplo, el que vendrá será un Urko diferente porque ha fallado jugando. Pero es que lo ha hecho de maravilla. Luego no quiere decir que lo hará así en la Real, pero viene reforzado. Pero si a algún jugador se le ha podido achacar eso... Eso va en la juventud y el club ha aceptado ese proceso; trabajar con la gente de casa que tiene mucho talento y una proyección increíble. Yo también he estado así, así llegué a la Real. Estuve un año sin jugar, compitiendo solo en Segunda y tuve que pelearme con Rulli, Moyá, Marrero... y con la realidad del nivel.

– Dijo hace unas semanas en una entrevista que se veía aquí en la Real. No ha cambiado nada, ¿no?

– El mensaje es el mismo. Necesito vacaciones para desconectar y reflexionar, ver qué va a pasar el año que viene y ver la idea que tiene todo el mundo, tanto el club como yo. También Sergio, con el que no he hablado en profundidad. Mi idea es la misma, pero no se sabe porque ya sabes cómo va esto.

– Me consta que el Barcelona cuando se lesionó Ter Stegen pensó en usted y otra información también habla de lo mismo ahora con el Aston Villa. ¿Sabe algo de ello?

– Sí que me consta, pero no son los únicos que han estado siguiéndome o viéndome. Tampoco es muy difícil porque la Real ha jugado cinco años seguidos en Europa y jugamos a gran nivel en la Champions League el año pasado. Contra el Barcelona, por ejemplo, hemos hecho grandes partidos, les hemos ganado en Anoeta 1-0. Con el Aston Villa no nos hemos enfrentado. Pero ya no es solo estos dos equipos, todos los clubes están al loro de todo lo que pasa y yo he hecho buenos años y creo que por el estilo de portería que se busca hoy en día yo les puedo dar eso. No digo a esos equipos, digo en general. Pero sí, me consta y está ahí.

– ¿Y cómo se lo toma?

– Creo que es bueno, me genera tranquilidad porque no me altera ni mis sentimientos, ni mis emociones ni mi día a día. Sé de lo que se soy capaz, de lo que no y lo que sí quiero. No me genera nada malo. Es bueno que la gente se fije en ti, pero ya está.

– Tiene 30 años y en este vestuario hacen falta líderes. Ya lo era, ¿pero ahora quizás más?

– Eso lo dirá la temporada que viene y la personalidad y la gente que venga o no. No sabemos lo que hará el club. Yo es que disfruto mucho en Zubieta y con este equipo que tenemos, más. Me gustaría decir que el que nos empuja a todos es Oyarzabal. Y no le hace falta hablar o enganchar a nadie del pecho, solo con el ejemplo. No quiere decir que este año no haya hablado y haya dicho las cosas claras, eh.

– ¿Por ejemplo?

– Tiene un gen competitivo altísimo. Leí a alguien decir que «no he visto nunca a ningún guipuzcoano competir así». Y la verdad es que es increíble. Eso lo tenemos que coger todos. Me uno a la estela que él va dejando en el día a día, pero el fútbol demuestra que por muy líder que seas lo que tienes que hacer es trabajar y jugar. Y sobre todo querer. Y que todos los jugadores quieran jugar como se juega aquí, entrenar como se entrena aquí, exigirse como nos exigen aquí, cuidarnos como nos cuidamos aquí... Pese a que no han salido las cosas, la ambición que tiene la Real es máxima. Deberíamos seguir el ejemplo de Mikel y hay alguno que todavía no se ha dado cuenta.

– En Primera solo ha jugado en la Real, ¿pero por lo que dice cree que esa exigencia de la que habla no se ve en otros clubes?

– Es diferente, claro que sí. Después de ir con la selección muchas veces te das cuenta. Es una conversación repetida y recurrente entre nosotros. Creemos en eso, en trabajar y exigirnos mucho. Por el perfil de jugador que ha pasado, está y pasará por la Real, es muy importante acertar con eso porque igual hay gente que está a otras cosas. Hay que acertar con la personalidad de los jugadores a nivel cultural, a nivel valores, a nivel exigencia... Hay que poner bien el foco.

– ¿Por qué lo dice?

– David Silva, por ejemplo. Por muy bueno que sea, si no viene con el nivel de implicación que vino es imposible. Silva no puede venir de paseo, ¿no? No se llamaría David Silva. Pero en los jóvenes también. Tienen que querer y hacer todo lo que hay que hacer, no solo algunas cosas. Hay que aplicarlo todo, porque la élite te saca y te pone en tu sitio rápido.

– ¿En qué ha cambiado desde que llegó, qué ha hecho muy bien y dónde tiene que poner el foco?

– A nivel futbolístico no me fijaría en tantas cosas técnicas como meter pases al lateral o segunda altura. Eso es algo que ya tenía innato. Siempre he jugado adelantado, por ejemplo. Lo hice en Bilbao, lo hice en el Levante aunque estuve mal, lo he hecho en Huesca de maravilla. Es mi forma de jugar y se me da bien.

– ¿Dónde ha evolucionado?

– En la agresividad en portería, tranquilidad ya tenía pero ahora mucho más, el juego aéreo, las disputas... Ahí he progresado, pero tengo margen de mejora porque siento que lo hago bien pero que lo puedo hacer mejor. Pero la confianza es clave. Hoy en día el portero que quiero ser tiene que tener todo eso porque te aporta una seguridad increíble el poder salir con todo y llevarte a dos por delante, transmitir buenos blocajes.