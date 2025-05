Álex Remiro: «Habría que abrir Zubieta un día a la semana, algún compañero haría más»

Beñat Barreto San Sebastián Domingo, 1 de junio 2025, 00:06 Comenta Compartir

– En lo grupal, ¿qué han hecho bien y qué han hecho mal este año?

– Los números de los goles siempre hablan, para bien ... o para mal. Vamos por lo malo. Ha habido partidos que no hemos estado acertados de cara a gol o en acciones puntuales hemos cometido fallos poco reconocibles nuestros: duelos, basculaciones, acciones de área, pérdidas, vigilancias mal hechas, fallos individuales míos... Creo que podíamos hacer mucho más. Este año hay pocos goles en los que digas: 'ostras, te clavan un golazo y nadie del equipo puede hacer más'. Imanol insistía en eso, que nosotros no abriéramos la puerta. Los números son una pena porque hay potencial pero lo hilo con lo bueno que hemos hecho, creer en lo que había. No se ha sacado, es la realidad y nos duele, pero hay potencial, calidad, nivel. Hay que creer en eso y explotarlo.

– Ronda de nombres propios. Empezamos con Odriozola. – Es un ejemplo de intentar, creer y no desfallecer. Él hace todo lo posible por estar bien y también se le pegan palos cuando ni juega. Álvaro hace todo por estar disponible, imagínate lo que tiene que ser para él. Siempre viene a Zubieta con una sonrisa, haciendo grupo, vacilando, es un ejemplo. Si el fútbol no le permite jugar, triste por él porque tiene fútbol. Está en esa lucha de encontrar su tono. Odriozola «Es un ejemplo de intentar, creer y no desfallecer. Hace todo por estar dispoble, imagínate cómo tiene que ser para él» – ¿Y a Marrero cómo le ve? – Ha hecho partidazos porque entrena muy bien y porque tiene nivel. Es un tío de 10. Ya lleva varias temporadas entrenando con nosotros y ha mejorado mucho, pero todavía tiene más. Pero está capacitado y portero hay para rato. Es otro caso de joven que tiene que jugar, quemar partidos, fallar, vivir errores, hacerlo bien y mal. No deja de exigirse y por eso cuando le toca está bien. – En este caso le influye a usted de manera directa, pero han dado ganas de verle más. – ¡Ya le habéis visto mucho este año! Tendría que dejarle menos –risas–. Marrero «Ha hecho partidazos porque tiene nivel. Es otro caso de joven que tiene que jugar, fallar, quemar partidos y vivir errores» – Ha pasado también con Jon Martín... – Pero es que vosotros os venís arriba muy rápido. Jon Martín es un talentazo pero ¿Igor no lo es? ¿Pacheco, Elus, Aguerd? No pueden jugar todos. Esta temporada te paso que os vengáis arriba porque necesitábamos cosas buenas... Habla muy bien otra vez de lo que hay en Zubieta. – Turrientes es otro con un talento increíble. – Insisto, habla muy bien de la Real y de la plantilla que tenemos. Si Turrientes no juega y si es un talentazo es porque hay otros que están haciéndolo mejor, pero habla bien de todos. Pero es que el fútbol es mucho más que el día del partido. Turri tiene una proyección especial, bestial, increíble y tiene que sacarlo todos los días. A Imanol igual no le valía solo con todo esto, igual está buscando otra cosa y no ha considerado con Turrientes o quien sea tenga que jugar porque sean buenísimos. Igual no tocaba. Con Jon Martín, por ejemplo, ¿si estuviésemos peleado por el descenso los últimos dos partidos qué? Con un chaval del Sanse. No, dirías dame a Elustondo y a Zubeldia que van a parar los partidos. No vale ser tan ventajista. – Una pregunta algo distinta. ¿Cree que Zubieta se ha bunkerizado? Al final solo les podemos juzgar por lo que vemos en el campo y cada día los medios están más lejos de los futbolistas. – En parte, lo veo así. Entiendo que hay parte de los entrenamientos que hay que cagarse en el que hay al lado y exigirle a nivel entrenador y a nivel jugador. Hay veces que las broncas no deben de ser públicas. Eso lo defiendo. Pero sí que entiendo que ayudaría que en los entrenamientos hubiese gente y prensa. A algún compañero le vendría bien. De hecho, si te fijas en los entrenos de Navidad y cuando hay gente, se ve mucha intensidad. Pues igual habría que abrir Zubieta un día a la semana, igual alguien haría más y no regalaría un solo esprint. Soy partidario de que se abra Zubieta, sí.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Real Sociedad de Fútbol