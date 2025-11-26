El Alavés envía 367 entradas a la Real para el duelo en Mendizorrotza del 6 de diciembre

El Deportivo Alavés ha remitido 367 localidades a la Real Sociedad a un precio único de 30 euros para el encuentro que mide al ... cuadro alavés con el guipuzcoano el próximo 6 de diciembre, sábado, a las 16.30 horas. Es una buena oportunidad para los 'realzales' de animar al equipo txuri-urdin fuera de casa, aunque el cupo de localidades es limitado para un estadio como el gasteiztarra, con capacidad para 19.840 espectadores.

Y es que la Real sólo reservará 237 localidades para las solicitudes que realicen sus socios y RS Fans. El resto de tickets que envía el Alavés se distribuye de la siguiente manera: 50 van destinados a compromisos del club y otros 80 para peñas.

La solicitud de localidades a través de la web oficial de la Real se deberá realizar entre este miércoles, 26 de noviembre, y el lunes día 1 de diciembre hasta 12 horas. El club avisa de que cada demandante de localidad podrá solicitar dos entradas y es obligatorio que tanto el solicitante como el acompañante sean socios o RS Fan. Si la demanda de entradas supera la oferta, se realizará un sorteo el próximo lunes, día 1 de diciembre. Esa misma tarde, se sabrá quiénes son los afortunados con localidad, que podrán recoger el martes 2 en la taquilla de Anoeta. Las entradas son nominales.

El Alavés se ha convertido en una especie de bestia negra para la Real en los últimos tiempos, toda vez que le ha derrotado en sus tres últimos enfrentamientos: 1-2 y 1-0 la pasada campaña y 2-1 en Gasteiz la anterior. El cuadro babazorro tiene un punto menos que el txuri-urdin en la clasificación, 15, 11 de ellos logrados en su feudo de Mendizorrotza.

Los que tengan la ventura de poder acudir a este encuentro deben considerar que lo previsible es que la tarde de ese 6 de diciembre, Día de la Constitución, sea fría en la capital alavesa. El pronóstico habla de una temperatura que rondará los 10 grados y un 25% de posibilidad de precipitación. El inicio del partido, a las 16.30 horas, será de día y el final, de noche.