El txoko donde se ubica la afición de la Real en Mendizorrotza, campo del Alavés. Jesús Andrade

El Alavés envía 367 entradas a la Real para el duelo en Mendizorrotza del 6 de diciembre

El club txuri-urdin pondrá 237 a disposición de los abonados que deseen apoyar al equipo en Gasteiz

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:57

Comenta

El Deportivo Alavés ha remitido 367 localidades a la Real Sociedad a un precio único de 30 euros para el encuentro que mide al ... cuadro alavés con el guipuzcoano el próximo 6 de diciembre, sábado, a las 16.30 horas. Es una buena oportunidad para los 'realzales' de animar al equipo txuri-urdin fuera de casa, aunque el cupo de localidades es limitado para un estadio como el gasteiztarra, con capacidad para 19.840 espectadores.

