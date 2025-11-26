Jon Gorrotxategi toma el mando de la Real Sociedad

Beñat Barreto San Sebastián Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:58 Comenta Compartir

En las últimas semanas de la Real hay varios protagonistas que han dado un paso adelante tanto en importancia en el equipo como en rendimiento. Sergio va poco a poco perfilando su once tipo, en el que ya tan solo bailan ligeros nombres en cada encuentro dependiendo qué plan de partido busque y quién esté enfrente. Uno con el que nunca se ha dudado, más si cabe desde que se conoció que Sergio Francisco iba a ser el líder del nuevo proyecto, es Jon Gorrotxategi.

El eibarrés tenía la difícil tarea de ser el '4' en un club en el que históricamente ese dorsal siempre ha tenido peso, y aunque todavía tiene muchísimo margen de mejora ya se ha hecho con la sala de máquinas de la Real. Gorrotxategi ha disputado todos los encuentros de la presente temporada salvo uno, el debut de Liga en Mestalla donde sufría un esguince de tobillo que le impidió ser de la partida. Desde que se estrenara en la segunda jornada ante el Espanyol, ya no ha salido de los onces. Y no parece que vaya a dejar de jugar salvo percance físico.

Jon Gorrotxategi DATOS TOTALES EN LA REAL SOCIEDAD De LaLiga y LaLiga Hypermotion 12 Partidos jugados Partidos titular 11 Minutos 968 1 Goles Asistencias 1 7 Ocasiones creadas Pases totales 491 83 % pases buenos 8 Remates 1 Remates a portería 1 Centros en jugada Pases hacia delante 134 Toques de balón 629 Recuperaciones 629 Despejes 16 18 Intercepciones 629 toques DISTRIBUCIÓN 968 Dirección de ataque MAPA DE CALOR DE LOS TOQUES Menos toques Más toques Jon Gorrotxategi DATOS TOTALES De LaLiga y LaLiga Hypermotion Mirandés 24/25 Real Sociedad 25/26 46 12 Partidos jugados Partidos titular 46 11 Minutos 4.086 968 4 1 Goles Asistencias 2 1 36 7 Ocasiones creadas Pases totales 1.896 491 85 83 % pases buenos 36 8 Remates 6 1 Remates a portería 18 1 Centros en jugada Pases hacia delante 134 647 Toques de balón 2.678 629 Recuperaciones 267 57 Despejes 78 16 57 18 Intercepciones 629 toques DISTRIBUCIÓN 968 Dirección de ataque MAPA DE CALOR DE LOS TOQUES Menos toques Más toques GRÁFICO PAULA DALLA FONTANA Fuente: OPTA

El canterano se ha vuelto imprescindible para su entrenador, al que hay que reconocerle el mérito no solo de apostar por él desde el principio, sino también de darle la confianza necesaria que hace falta para que Gorrotxategi arrancara su andadura en el primer equipo con éxito. Su misión no era sencilla puesto que en las comparaciones siempre saldrá el nombre de Zubimendi, pero Gorrotxategi se está haciendo su hueco a la guipuzcoana. Sin levantar demasiado la voz pero sin parar de trabajar. Su culmen de felicidad este curso llegó en el derbi ante el Athletic cuando en el descuento reventó el balón para hacer el definitivo 3-2, pero su mejoría ya venía siendo importante desde hacía jornadas. El pasado sábado en El Sadar cuajó su mejor encuentro como realista demostrando por qué la pasada temporada fue el mejor centrocampista de la Liga Hypermotion y uno de los mejores jugadores de todo el campeonato.

Inicio complicado

Las primeras semanas de Gorrotxategi como realista no fueron sencillas. El eibartarra desde pretemporada estaba llamado a ser titular en una posición tan decisiva como la de pivote, y cuando parecía que iba a arrancar con normalidad un esguince de tobillo en el último partido de pretemporada le apartó del primer encuentro de Liga ante el Valencia. Esa ha sido la única vez en la que ha tenido que ver los toros desde la barrera porque incluso tuvo minutos ante el Negreira en Copa.

Sin embargo, sus primeras actuaciones no fueron las mejores, aunque es cierto que en ese inicio de temporada el equipo no carburaba como en la actualidad. El propio canterano fue preguntado en rueda de prensa si todo el ruido que se había generado a su alrededor le estaba influyendo sobre el verde. El futbolista lo negó y semanas más tarde ha quedado demostrado que tan solo necesitaba algo de tiempo, la confianza del entrenador y de sus compañeros, pero sobre todo que los resultados acompañaran para que jugara más liberado.

Desde entonces, ya se nota su sello, y no solo por el gol en el derbi y su pared con Barrenetxea ante Osasuna para que el extremo hiciera el 1-3. El canterano aparece en la parte alta de varias estadísticas que acreditan su buen hacer sobre el verde. Según la plataforma especializada Stats Perform, Gorrotxategi está en el top-3 de intercepciones (18) –pases que son cortados por un rival pero que no sirven para recuperar la posesión– solo por detrás de Blanco (Alavés) y Jauregizar(Athletic), éste último con uno encuentro más en sus piernas.

También aparece como uno de los centrocampistas que más recuperaciones realiza –robar el balón y mantenerlo– con 57 recuperaciones por partido. Ante Osasuna, por ejemplo, realizó seis robos que permitieron al equipo salir rápido en transición. En este apartado comparte lista con futbolistas como Pedri, Marcos Llorente, Fornals, Pablo Barrios o Luis Milla.

Del mismo modo, el de Eibar está destacando en los últimos encuentros como un pivote que también abarca muchísimo campo. No hay más que ver los dos gráficos que acompañan esta información. Su mapa de calor indica que se sitúa en el eje central algo escorado por la derecha, pero es que Gorrotxategi también tiene capacidad para saltar a la presión en busca del robo para incomodar centrocampistas rivales. En la infografía también se aprecia cómo ocupa posiciones mucho más avanzadas, pero esta vez por la izquierda. Otra de las principales cualidades de Gorrotxategi es su elegibilidad. En la pasada temporada no es que se perdiera ni un solo partido con el Mirandés, es que disputó los 46 encuentros que jugó el conjunto jabato en Liga y todos ellos como titular. De momento, salvo esa primera jornada, va por el mismo camino.

La confianza en Gorrotxategi es tal que el pasado mes renovó hasta 2030 cuando apenas llevaba un par de partidos como realista. El club le ha demostrado esa confianza no solo con el contrato, también aceptando la petición de Urko González de Zárate para salir traspasado al Espanyol. El principal contrincante para la posición de '4' ahora mismo es Turrientes, que si bien arrancó el curso jugando ahora ha salido de las alineaciones. Su única forma de jugar es como interior puesto que ahora mismo Gorrotxategi está por delante. Yangel Herrera también podría ocupar esa demarcación en algún momento puntual, aunque Sergio ha remarcado en más de una ocasión que el venezolano para él es interior. Otra cosa es que esté disponible. Ahí Gorrotxategi puede dar clases magistrales.

