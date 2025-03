Aficionados de la Real Sociedad recogen setas en Manchester: «Si nos llevamos de Navarra, aquí también»

J.M. Jueves, 13 de marzo 2025, 16:10 Comenta Compartir

Los más de mil quinientos aficionados de la Real Sociedad desplazados a Manchester ya dejan huella en la ciudad. Al tiempo que se suceden los primeros cánticos y decenas de bufandas son zarandeadas en los bares y terrazas de Shambles Square, algunos seguidores aprovechan para relajar tensiones en las horas previas al decisivo partido del club guipuzcoano frente al Mancheste United en Old Trafford protagonizando divertidos vídeos que inundan las redes sociales.

Es el caso de Jon Zabaleta, responsable de La Tortilla del Zabaleta, que se ha desplazado a Manchester para el encuentro y ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que bromea con recolectar setas en la ciudad inglesa.

«Oye, ¿vosotros sois de de la Real, no? Sí, ¿por qué? ¿Se nota mucho?Hemos venido aquí a robar una setas pero tampoco pasa nada, ¿no? Si solemos coger en Navarra... Mira a ver si nos miran mucho y si no, nos las llevamos a casa», bromea el aficionado realzale ataviado con una txapela con el escudo de la Real Sociedad junto a otro seguidor txuri-urdin.

Una escena que demuestra el buen ambiente que se vive a estas horas en Manchester y del cual disfrutan los cientos de aficionados desplazados hasta allí con motivo del encuentro, a la espera del comienzo del crucial enfrentamiento.

Un partido que marcará el devenir de la temporada para los de Imanol Alguacil, que en caso de superar al conjunto inglés alcanzarían los cuartos de final de la Europa League quedándose a tan solo cuatro partidos de la final de la competición en Bilbao.

El reto a buen seguro no será nada fácil y tiene su primer escalón este jueves desde que comience a rodar el balón a las 21.00 en Old Trafford, en un partido en el que no estarán disponibles Sucic por lesión de última hora ni Zakharian tras una odisea para conseguir el visado con el que acceder a Reino Unido que finalmente no ha podido obtener a tiempo.