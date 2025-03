Odisea sin resultado para Arsen Zakharyan: El ruso se vuelve sin poder pisar Mánchester El medio txuri-urdin, tras hacer noche en París, no ha logrado el visado necesario para entrar en Reino Unido y se vuelve a Madrid sin poder participar en el duelo de Old Trafford

A. López y B. Barreto Enviado especial a Mánchester Jueves, 13 de marzo 2025, 13:29 | Actualizado 14:12h.

La odisea de Arsen Zakharyan para poder estar en Old Trafford y estar disponible para el duelo de esta noche de octavos de Europa League entre la Real y el Manchester United, no tendrá final feliz. El jugador ruso, que se encontraba desde anoche en París esperando que se aclararan los trámites de su visado para poder viajar a Reino Unido, no ha podido lograr ese documento para llegar a Mánchester y estar disponible para Imanol, por lo que el ruso va a regresar a Madrid durante esta tarde. El equipo volará mañana a la capital española donde se instalará hasta la disputa el domingo del duelo de Liga ante el Rayo Vallecano.

Imanol no pudo contar en el entrenamiento de ayer en Manchester con Arsen Zakharyan ni con Hamari Traoré, después de que ambos no pudieran volar con el resto de la expedición por problemas con los visados. Según informan desde el club, los dos jugadores tuvieron que quedarse en París y mientras que Traoré logró anooche aterrizar en territorio inglés, Zakharyan seguía esta mañana allí tratando de apurar las gestiones para poder viajar.

Finalmente, como han comunicado fuentes próximas al jugador ruso, las gestiones no han dado resultado y el futbolista deberá regresar a Madrid sin poder vestirse de corto en Old Trafford. El entorno de futbolista ha agradecido la atención y las gestiones realizadas por el club para que Arsen pudiera estar este jueves en Mánchester, pero finalmente los trámites no han fructificado y el jugador estará de regreso en breve a desde la capital francesa.

«Los partidos importantes están por llegar y Arsen estará disponible para el próximo duelo ante el Rayo Vallecano», explican a DV desde su entorno más cercano.