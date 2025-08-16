Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aficionados de la Real este sábado en la euskal etxea de Valencia.
La afición en Valencia

Agosto, vacaciones y Real Sociedad, un combo perfecto

Alrededor de 500 aficionados txuri-urdin animarán al conjunto de Sergio en el estreno liguero en Mestalla (21:30 horas)

Beñat Barreto

Beñat Barreto

Valencia | Enviado especial

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:33

Agosto, vacaciones y Real Sociedad, hay pocos combos mejores y que encajen tan bien. Desde hace unos años la Liga arranca en el mes ... de agosto y no en septiembre como antaño por lo que las dos primeras salidas de la Real en Liga se marcan en rojo en el calendario. Niños sin Ikastola y familias que buscan descanso y buen tiempo así que ha habido tortas para obtener entrada para este sábado noche en Valencia. Sucederá lo mismo en la jornada 3 ante el Oviedo al ser destinos perfectos para la afición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  3. 3

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos
  4. 4 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  5. 5 La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  6. 6 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  7. 7 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  8. 8 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  9. 9 El conocido bar de San Sebastián que cumple 75 años con una marca inalcanzable: 10 millones de gambas rebozadas
  10. 10

    La playa de Ondarreta cumple 100 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Agosto, vacaciones y Real Sociedad, un combo perfecto

Agosto, vacaciones y Real Sociedad, un combo perfecto