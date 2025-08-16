Agosto, vacaciones y Real Sociedad, un combo perfecto

Agosto, vacaciones y Real Sociedad, hay pocos combos mejores y que encajen tan bien. Desde hace unos años la Liga arranca en el mes ... de agosto y no en septiembre como antaño por lo que las dos primeras salidas de la Real en Liga se marcan en rojo en el calendario. Niños sin Ikastola y familias que buscan descanso y buen tiempo así que ha habido tortas para obtener entrada para este sábado noche en Valencia. Sucederá lo mismo en la jornada 3 ante el Oviedo al ser destinos perfectos para la afición.

Alrededor de 500 aficionados de la Real llenarán este sábado la zona visitante de Mestalla con el deseo de ver a su equipo ganar los primeros tres puntos de la temporada. La propia Valencia, Oliva, Campello, Alicante, Gandía, Benidorm… El Mediterráneo tiene destinos idóneos para disfrutar del verano, pero es que también ha coincidido con que juega la Real. El Valencia envió 508 entradas al club txuri-urdin, que tuvo que hacer un sorteo porque la demanda era superior. Apunta a que ocurrirá lo mismo a final de mes en Oviedo tras regresar a Primera.

Cita en la euskal etxea de Valencia

Los primeros realistas ya se dejan ver por Valencia y los aledaños de Mestalla. Es el caso de José Luis Cid, que disfruta de unos días de vacaciones junto a miembros de la Peña de la Real de Vinarós que le han dado cobijo. Una veintena de txuri-urdin han compartido mesa y mantel en la euskal etxea de Valencia en una cita en la que se ha cantado el txuri-urdin por primera vez esta temporada. Aficionados llegados desde Donostia, Eibar, Beasain, Guadalajara… la Real no estará sola en la noche de este sábado en Valencia. Primero hay que coger fuerzas y como no podía ser de otra manera, en la euskal etxea ha caído un arroz al senyoret. «En dos semanas será cachopo asturiano», bromean los realzales.

Eso sí, si Gipuzkoa se abrasó este viernes con temperaturas que alcanzaron los 42 grados en algún punto del territorio, en Valencia tampoco da tregua el calor. Los termómetros están alcanzando los 38 grados durante toda la semana, mientras que la humedad también genera más bochorno. Cuando baje el sol tampoco habrá respiro.

A las 21:30 horas, momento del pitido inicial, se esperan temperaturas de 31 grados por lo que habrá que tener cuidado con las condiciones. Entre el calor y los 50.000 valencianistas que van a llenar Mestalla a la Real le espera una auténtica olla a presión porque todo el papel está vendido. Por suerte, la Comunidad Valenciana se está librando casi en su mayoría de los incendios que están causando estragos durante todo el verano.