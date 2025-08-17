El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Valencia. Y tú, ¿qué puntuación les das?
Valora la actuación de los futbolistas del equipo txuri-urdin ante el conjunto ché en Mestalla
San Sebastián
Domingo, 17 de agosto 2025, 01:07
Valoración de 0 a 5 a los jugadores de la Real Sociedad por parte de Beñat Barreto, cronista de EL DIARIO VASCO, del encuentro disputado ante el Valencia, el primero de la temporada. Los puntos obtenidos en los partidos de Liga y Copa del Rey computan para que a final de temporada se entregue el DV de Oro, un galardón que atesora 40 años de trayectoria, al jugador con mayor puntuación. Además, tú también puedes puntuar la actuación de los jugadores.
Álex Remiro
Guardameta
Inédito en los primeros 45 minutos salvo para tocar con la mano un balón largo hacia Raba. Reaccionó francamente bien porque el bote fue rarísimo. Preciso con el pie para librar la primera línea de presión del Valencia, pero comete un error en el pase en el gol de Diego López. No estaba exigido.
Jon Mikel Aramburu
Defensa
Más luces que sombras, aunque está alejado en la jugada del gol por estar muy alto. Frenó bien a Raba en una acción en línea de fondo y repele con el cuerpo un remate de primeras de Diego López que Mestalla cantó como gol. Más atrevido y preciso con balón que otras veces. El 2 de la Real.
Igor Zubeldia
Defensa
Tampoco es que Duro le pusiera en demasiados aprietos, pero dudó en salir a por Raba cuando éste se dejaba caer. Un mal despeje suyo pudo terminar mal, pero por suerte el Valencia no lo aprovechó. Mejor en la segunda mitad, sobre todo en la defensa del área con tanto centro.
Duje Caleta-Car
Defensa
Debut con la Real por delante de Martín. Sergio optó por su experiencia y centímetros en una plaza complicada como Mestalla. Sin trabajo en la primera mitad, tiene buena salida de balón y no duda en dar el pase para encontrar a un compañero más alejado. Cansado, fue sustituido.
Aihen Muñoz
Defensa
Cumpleañero, le gana la primera partida a Gómez. Conectó con Barrenetxea formando una buena dupla en los primeros compases. Inteligente en salida metiéndose por dentro. Rioja no le generó demasiados apuros salvo en una acción que terminó en una clara ocasión de Diego López.
Beñat Turrientes
Centrocampista
Gran versión del beasaindarra. Esta vez estuvo bien con balón, rápido en los giros y jugando fácil abriendo el juego hacia los costados. También paso adelante en defensa en una posición en la que hay que corregir mucho al compañero. Condicionado por una amarilla que no era ni de broma.
Brais Méndez
Centrocampista
Si Brais acelera, la Real es otra distinta. Si hace un gran año al equipo le irá bien. Primeras intenciones de ser algo más agresivo en el pase y conduciendo. Lástima que Gayá apagara el fuego tras el pase de Oyarzabal. También disparó desde lejos. Soberbia conducción en el gol de Kubo.
Pablo Marín
Centrocampista
Asombroso despliegue físico, con y sin balón y tanto en defensa como en ataque. Encontró los espacios a la espalda de Pepelu y Guerra. Lástima que no pudiera rematar en el minuto 3. Providencial para despejar el gran centro de Gayá en la única acción de peligro che en la primera mitad.
Take Kubo
Atacante
Encaró una y otra vez a Gayá, que pudo ver dos amarillas, ambas con Kubo. Si se lo cree, le hubiese hecho un roto en cada acción. Remata muy mal una falta directa, pero se desquita con un golazo de crack. No se lo piensa dos veces y con un grandísimo zurdazo supera a Julen desde la frontal.
Ander Barrenetxea
Atacante
Mejor del partido
Partido muy completo siendo muy vertical y generando peligro, como durante todo el verano. Al segundo diez tuvo una ocasión franca, pero no remató y se hizo un lío. Tuvo otro disparo lejano tras un genial recorte. Estaba con chispa y no paró de encarar a Foulquier. Muy trabajador atrás.
Mikel Oyarzabal
Atacante
De ‘9’ por las molestias de Óskarsson. El pase que mete a Brais en el 13, de cuchara, mereció el gol. Salió a la contra en el 36, pero le encimaron y trató de jugar con Kubo. De mediapunta en la segunda mitad, roba y lanza al espacio a Óskarsson. Es el más listo. Remate flojo con la derecha.
Aritz Elustondo
Defensa
Entró por Caleta-Car. Hizo un mal despeje que Rioja no aprovechó.
Sergio Gómez
Defensa
Le tocó frenar poco tiempo a un Rioja cansado. Correcto.
Urko González
Centrocampista
Colocado en el doble pivote, metió un gran pase en profundidad y frenó un remate de Danjuma muy peligroso.
Gonçalo Guedes
Atacante
Una pena que no pudiera hacer algo más en ese contragolpe.
Sube
Omnipresente
Brais Méndez
Apareció mucho para recibir, gozó de las primeras ocasiones y dio la asistencia del gol.
Baja
Lastrado
Orri Óskarsson
Unas molestias le alejaron del once inicial y falló la gran ocasión que tuvo.
Clasificación general
JugadorPuntos
Ander Barrenetxea4
Beñat Turrientes4
Brais Méndez4
Mikel Oyarzabal4
Pablo Marín4
Take Kubo4
Aihen Muñoz3
Duje Caleta-Car3
Igor Zubeldia3
Aritz Elustondo2
Gonçalo Guedes2
Jon Mikel Aramburu2
Sergio Gómez2
Urko González2
Álex Remiro1
Álvaro Odriozola-
Arsen Zakharyan-
Hamari Traoré-
Javi López-
Jon Gorrotxategi-
Jon Karrikaburu-
Jon Martín-
Jon Pacheco-
Luka Sucic-
Mikel Goti-
Orri Óskarsson-
Sadiq Umar-
Sheraldo Becker-
Unai Marrero-
José María Sánchez
Partido sin grandes sobresaltos y sin demasiadas acciones que influyan en el resultado. Eso sí, la amarilla a Turrientes no es ni de lejos y condiciona al beasaindarra.
