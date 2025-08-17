Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Barrene ensaya el disparo ante el Valencia EFE

El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Valencia. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Valora la actuación de los futbolistas del equipo txuri-urdin ante el conjunto ché en Mestalla

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Domingo, 17 de agosto 2025, 01:07

Valoración de 0 a 5 a los jugadores de la Real Sociedad por parte de Beñat Barreto, cronista de EL DIARIO VASCO, del encuentro disputado ante el Valencia, el primero de la temporada. Los puntos obtenidos en los partidos de Liga y Copa del Rey computan para que a final de temporada se entregue el DV de Oro, un galardón que atesora 40 años de trayectoria, al jugador con mayor puntuación. Además, tú también puedes puntuar la actuación de los jugadores.

Álex Remiro

Guardameta

Álex Remiro
1

Inédito en los primeros 45 minutos salvo para tocar con la mano un balón largo hacia Raba. Reaccionó francamente bien porque el bote fue rarísimo. Preciso con el pie para librar la primera línea de presión del Valencia, pero comete un error en el pase en el gol de Diego López. No estaba exigido.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

0

1

2

3

4

5

Jon Mikel Aramburu

Defensa

Jon Mikel Aramburu
2

Más luces que sombras, aunque está alejado en la jugada del gol por estar muy alto. Frenó bien a Raba en una acción en línea de fondo y repele con el cuerpo un remate de primeras de Diego López que Mestalla cantó como gol. Más atrevido y preciso con balón que otras veces. El 2 de la Real.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

0

1

2

3

4

5

Igor Zubeldia

Defensa

Igor Zubeldia
3

Tampoco es que Duro le pusiera en demasiados aprietos, pero dudó en salir a por Raba cuando éste se dejaba caer. Un mal despeje suyo pudo terminar mal, pero por suerte el Valencia no lo aprovechó. Mejor en la segunda mitad, sobre todo en la defensa del área con tanto centro.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

0

1

2

3

4

5

Duje Caleta-Car

Defensa

Duje Caleta-Car
3

Debut con la Real por delante de Martín. Sergio optó por su experiencia y centímetros en una plaza complicada como Mestalla. Sin trabajo en la primera mitad, tiene buena salida de balón y no duda en dar el pase para encontrar a un compañero más alejado. Cansado, fue sustituido.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

0

1

2

3

4

5

Aihen Muñoz

Defensa

Aihen Muñoz
3

Cumpleañero, le gana la primera partida a Gómez. Conectó con Barrenetxea formando una buena dupla en los primeros compases. Inteligente en salida metiéndose por dentro. Rioja no le generó demasiados apuros salvo en una acción que terminó en una clara ocasión de Diego López.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

0

1

2

3

4

5

Beñat Turrientes

Centrocampista

Beñat Turrientes
4

Gran versión del beasaindarra. Esta vez estuvo bien con balón, rápido en los giros y jugando fácil abriendo el juego hacia los costados. También paso adelante en defensa en una posición en la que hay que corregir mucho al compañero. Condicionado por una amarilla que no era ni de broma.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

0

1

2

3

4

5

Brais Méndez

Centrocampista

Brais Méndez
4

Si Brais acelera, la Real es otra distinta. Si hace un gran año al equipo le irá bien. Primeras intenciones de ser algo más agresivo en el pase y conduciendo. Lástima que Gayá apagara el fuego tras el pase de Oyarzabal. También disparó desde lejos. Soberbia conducción en el gol de Kubo.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

0

1

2

3

4

5

Pablo Marín

Centrocampista

Pablo Marín
4

Asombroso despliegue físico, con y sin balón y tanto en defensa como en ataque. Encontró los espacios a la espalda de Pepelu y Guerra. Lástima que no pudiera rematar en el minuto 3. Providencial para despejar el gran centro de Gayá en la única acción de peligro che en la primera mitad.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

0

1

2

3

4

5

Take Kubo

Atacante

Take Kubo
4

Encaró una y otra vez a Gayá, que pudo ver dos amarillas, ambas con Kubo. Si se lo cree, le hubiese hecho un roto en cada acción. Remata muy mal una falta directa, pero se desquita con un golazo de crack. No se lo piensa dos veces y con un grandísimo zurdazo supera a Julen desde la frontal.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

0

1

2

3

4

5

Ander Barrenetxea

Atacante

Ander Barrenetxea
4

El mejor del partidoMejor del partido

Partido muy completo siendo muy vertical y generando peligro, como durante todo el verano. Al segundo diez tuvo una ocasión franca, pero no remató y se hizo un lío. Tuvo otro disparo lejano tras un genial recorte. Estaba con chispa y no paró de encarar a Foulquier. Muy trabajador atrás.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

0

1

2

3

4

5

Mikel Oyarzabal

Atacante

Mikel Oyarzabal
4

De ‘9’ por las molestias de Óskarsson. El pase que mete a Brais en el 13, de cuchara, mereció el gol. Salió a la contra en el 36, pero le encimaron y trató de jugar con Kubo. De mediapunta en la segunda mitad, roba y lanza al espacio a Óskarsson. Es el más listo. Remate flojo con la derecha.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

0

1

2

3

4

5

Aritz Elustondo

Defensa

Aritz Elustondo
2

Entró por Caleta-Car. Hizo un mal despeje que Rioja no aprovechó.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

0

1

2

3

4

5

Sergio Gómez

Defensa

Sergio Gómez
2

Le tocó frenar poco tiempo a un Rioja cansado. Correcto.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

0

1

2

3

4

5

Urko González

Centrocampista

Urko González
2

Colocado en el doble pivote, metió un gran pase en profundidad y frenó un remate de Danjuma muy peligroso.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

0

1

2

3

4

5

Gonçalo Guedes

Atacante

Gonçalo Guedes
2

Una pena que no pudiera hacer algo más en ese contragolpe.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

0

1

2

3

4

5

Sergio Francisco

Entrenador

Sergio Francisco

Sorprendió su primer once, dando entrada a Caleta-Car. Varios sistemas en el mismo partido. La Real jugó por momentos con doble pivote y Oyarzabal de mediapunta.

Y tú, ¿qué puntuación le das? ¿Qué puntuación me das?

0

1

2

3

4

5

Sube

sube

Omnipresente

Brais Méndez

Apareció mucho para recibir, gozó de las primeras ocasiones y dio la asistencia del gol.

Baja

sube

Lastrado

Orri Óskarsson

Unas molestias le alejaron del once inicial y falló la gran ocasión que tuvo.

Clasificación general

  1. JugadorPuntos

  2. Ander Barrenetxea4

  3. Beñat Turrientes4

  4. Brais Méndez4

  5. Mikel Oyarzabal4

  6. Pablo Marín4

  7. Take Kubo4

  8. Aihen Muñoz3

  9. Duje Caleta-Car3

  10. Igor Zubeldia3

  11. Aritz Elustondo2

  12. Gonçalo Guedes2

  13. Jon Mikel Aramburu2

  14. Sergio Gómez2

  15. Urko González2

  16. Álex Remiro1

  17. Álvaro Odriozola-

  18. Arsen Zakharyan-

  19. Hamari Traoré-

  20. Javi López-

  21. Jon Gorrotxategi-

  22. Jon Karrikaburu-

  23. Jon Martín-

  24. Jon Pacheco-

  25. Luka Sucic-

  26. Mikel Goti-

  27. Orri Óskarsson-

  28. Sadiq Umar-

  29. Sheraldo Becker-

  30. Unai Marrero-

José María Sánchez

Partido sin grandes sobresaltos y sin demasiadas acciones que influyan en el resultado. Eso sí, la amarilla a Turrientes no es ni de lejos y condiciona al beasaindarra.

BM

