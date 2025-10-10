Vox hurga en la crisis de los cribados y pide la dimisión de Moreno por «socialista»

Vox ha encontrado en la crisis de los cribados un flanco para atacar la gestión de Juanma Moreno en Andalucía. Santiago Abascal ha pedido este ... viernes desde Sevilla al presidente de la Junta que dimita y que convoque elecciones para que los andaluces den a Vox «la mayoría para gobernar». Moreno «se ha convertido en el mejor continuista de las políticas socialistas en España, como muestra el »terrible caso« de los pruebas del cáncer de mama. »Este problema viene desde 2011, cuando gobernaba el PSOE, y luego ha continuado con el PP«, ha explicado.

«Es responsabilidad de los dos, PSOE y PP, y no se resuelve mirando para otro lado ni haciendo que dimita un consejero para luego recolocarlo en otro sitio, como han hecho con los anteriores consejeros de Sanidad que también deben dimitir», ha argumentado el presidente de Vox después de que esta semana se haya producido la salida del Gobierno andaluz de la responsable de Sanidad, Rocío Hernández. También ha adelantado que su partido llevará este caso a la Fiscalía «para que investigue las responsabilidades con total precisión».

El partido de ultraderecha, con 14 de los 109 escaños del Parlamento andaluz, busca romper la mayoría absoluta del PP para hacerse otra vez imprescindible en la política andaluza. De ahí la dureza del mensaje de Abascal, que ha calificado al PP como «el PSOE azul». «El Partido Popular de Andalucía »no ha abierto un solo cajón« en sus seis años y medio al frente de la Junta y »se ha dedicado en las políticas esenciales a continuar el rumbo del PSOE«, ha reprochado Abascal, que considera que »muchos populares, muchos socialistas y muchos abstencionistas« elegirán en los próximos comicios a su partido porque »se sienten representados por un discurso distinto«.

El líder de Vox ha afeado también la política de «inmigración masiva» de Juanma Moreno, que «está llevando al colapso los servicios públicos» en la comunidad, y ha alertado contra la «invasión islamista» que «pone en peligro a las mujeres». A juicio de Abascal, socialistas y populares «tienen un corazón gigante para los de fuera y miserable para los de dentro. »No se dan cuenta ni unos ni otros de que los españoles quieren que todos los que están aquí y que han venido a robar, a delinquir, a violar y a vivir del esfuerzo de los demás, se vayan, sean legales o ilegales«, ha añadido.

En su crítica a las políticas «socialistas» del Gobierno de Moreno, Abascal también ha citado «las mal llamadas políticas verdes contra el campo y contra la industria» que, en su opinión, fomenta el Ejecutivo popular, y ha asegurado que la Junta «ha llegado al extremo de arrancar olivos centenarios para colocar placas solares para que unos pocos puedan enriquecerse y muchos andaluces queden en riesgo de apagones».