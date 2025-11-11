Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga. EFE

Vox elude pronunciarse sobre Pérez Llorca y se centra en negociar más allá del pacto presupuestario firmado con Mazón

El partido de Abascal exigirá a los populares medidas más duras contra la inmigración irregular y contra el Pacto Verde

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:04

Vox ha conocido la designación de Juanfran Pérez Llorca como candidato del PP a la presidencia de la Generalitat Valenciana a la vez que los ... medios de comunicación, ni siquiera cinco minutos antes. «Estamos a la espera de que nos lo comuniquen oficialmente», ha afirmado el secretario general del partido, Ignacio Garriga, que sin embargo, ha asegurado no sentirse molesto por no enterarse con ninguna antelación del nombre de la persona con la que tendrán que cerrar un pacto en los próximos días.

