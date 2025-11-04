La UCO revela que Ángel Víctor Torres se volcó en ayudar a Aldama: «Esta mierda la resuelvo sí o sí»

El informe íntegro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de la trama Koldo para vender mascarillas al Gobierno ... de Canario revela que el entonces jefe del Ejecutivo autonómico Ángel Víctor Torres poco menos que se desvivió por ayudar a que Soluciones de Gestión –la empresa del conseguidor de la red corrupta Víctor de Aldama- no solo cobrara cuanto antes, sino también para que la administración insular hiciera la vista gorda ante la supuesta falta de solvencia de esa compañía. «Esta mierda la resuelvo sí o sí», llegó a prometer a Koldo García en referencia al bloqueo de los pagos a De Aldama.

El atestado de la Guardia Civil, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso este periódico después de que el lunes solo se conocieran 85 de las 350 páginas del mismo, incluye infinidad de mensajes de WhatsApp y de audios que se intercambiaron Torres y Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos y que, según la UCO, cobraba mensualmente de De Aldama para que el empresario tuviera acceso a las administraciones socialistas.

El 21 de julio de 2020, seis después de la cena en Madrid del 15 de julio en la que –ha revelado la UCO- participaron Torres, De Aldama, Ábalos y Koldo, el presidente autonómico mandó un audio al exportero de prostíbulo para garantizarle que estaba haciendo todo lo posible por ayudar a que la empresa del conseguidor cobrara los 12 millones de euros de las adjudicaciones de las mascarillas. E «incluso» para doblegar los reparos sus colaboradores para acabar de hacer el millonario desembolso.

«Buenos días Koldo. Llevo desde el viernes y ayer incluso con el consejero, centrado en este asunto, hay resistencia de Ana, no a pagar esa factura, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones, porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades. Yo la he trasladado la excepcionalidad de esta factura y, durante el día de hoy, espero tener ya las respuestas, o sea estoy encima de ello», le dijo en ese mensaje de audio que la UCO encontró en el móvil del exasesor.

Y ese audio Torres, que siempre ha negado haber tratado con De Aldama, le prometió a Koldo que iba a contactar personalmente con el empresario de la trama corrupta para excusarse por los retrasos en los cobros. «Yo, no obstante, hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante (en la cena del 15 de julio en Madrid). Estate tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos ¿eh?», escribió a Koldo el hoy ministro.

«La persona que se menciona como 'Ana' –señala la UCO- podría tratarse de Ana María Pérez, directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud», la alto cargo que puso reparos a la contratación de Soluciones de Gestión. «Y en cuanto a la persona a la que se refiere como la que conoció el otro día, podría ser Víctor de Aldama, y a que se habría reunido con él y supuestamente con Koldo el día 15 de julio de 2020», señala la Guardia Civil.

«Encerrado con el asunto»

En su informe, la UCO recoge que solo tres horas después de ese mensaje, el entonces jefe del Ejecutivo insular de volvió a contactar con Koldo para prometerle que estaba «encerrado con tu asunto» y que estaba reunido con un alto cargo para desbloquear los pagos. «Esta mierda la resuelvo sí o sí», le mensajeó al exasesor.

«Esta respuesta del presidente de Canarias aportaría un indicio más del papel desempeñado por Koldo en la presunta organización criminal investigada, en cuanto a su capacidad de influencia en los altos cargos de la Administración», apunta la Guardia Civil en su vasto informe.

Los investigadores destacan el papel de Torres para doblegar las pegas que Ana Pérez estaba poniendo a los pagos con De Aldama y recuerdan que en la causa que existe un correo electrónico qen el que la alto carga canaria advirtió al Gobierno de la comunidad de que había mascarillas de De Aldama que «no han sido consideradas como aptas» y que Soluciones de Gestión presentaba irregularidades, hasta el punto que «habría que rehacer las facturas».