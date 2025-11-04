«Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias

«Yo no tenía ningún trato con Aldama, ninguna relación». El 28 de noviembre de 2024, el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, ... Ángel Víctor Torres, negó en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado haber mantenido cualquier vínculo con el identificado como conseguidor de la presunta trama corrupta.

«No tengo ningún trato con ese señor, él fue el que decía que me conocía», reiteró Ángel Víctor Torres cuando el pasado 21 de enero volvió a esa misma comisión de la Cámara Alta . Allí, el ministro incluso se mofó de que en sus declaraciones públicas De Aldama se equivocaba al mencionar su nombre de pila llamándole 'Víctor Ángel'. «Es llamativo que conozca a alguien y no sepa cómo se llama», dijo entonces el expresidente canario.

Sin embargo, el exjefe del Ejecutivo autonómico y el empresario imputado sí que se habrían visto al menos una vez cara a cara y para tratar la posible compra de material sanitario en plena pandemia de la covid. En su informe sobre los contratos de Soluciones de Gestión, la empresa de De Aldama, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorpora como anexos numerosos mensajes; entre ellos, uno de WhatsApp remitido por el conseguidor a Torres el 16 de julio de 2020, poco después del mediodía.

La existencia de ese mensaje, aunque no su textualidad, se conocía. Pero su relevancia ahora –según destaca la UCO- es que tiene verosimilitud, ya que se produjo solo horas después de la supuesta cena en la que ambos mantuvieron en Madrid, junto con el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Un encuentro organizado por el asesor de este último, Koldo García, quien entonces cobraba 10.000 euros al mes por facilitar a De Aldama contactos con responsables de distintas administraciones socialistas.

«Buenas tardes, Ángel Víctor. Soy Víctor de Air Europa (entonces el empresario estaba a sueldo de la compañía como comisionista). Estuvimos ayer un momento por la tarde», fue la introducción del mensaje del empresario, en el que hace mención a un breve encuentro entre ambos horas antes, supuestamente durante esa cena de Madrid, cuya existencia ha revelado ahora la UCO.

«Le comento. La empresa que le dije de los test nos está pidiendo cotización para traerlos a España. Le digo por si quiere que le pase su teléfono y hablan con ellos. Por si tiene interés en adquirirlos. Saludo», es la literalidad del mensaje en el que el empresario trata directamente con el entonces presidente una nueva posible adjudicación de material sanitario (en este caso, pruebas de antígenos de covid) al margen de los 12 millones de euros que Soluciones de Gestión ya había conseguido en contratos del Ejecutivo insular por las mascarillas. Casi medio millón de ellas, falsificadas.

La charla o encuentro previo con Torres al que se refiere De Aldama, según el último informe de la UCO, tuvo lugar en el restaurante Jai Alai de Madrid el 15 de julio de 2020 para resolver el pago pendiente de las facturas a Soluciones de Gestión. Esa cita a la que también asistieron Koldo y Abalos –de acuerdo a las últimas revelaciones de la Guardia Civil- se produjo después de las presiones del exasesor del Ministerio de Transportes al entonces presidente autonómico para que abonara los pagos pendientes a Soluciones de Gestión por las mascarillas. A esa cena también estaba convocada, según la UCO, la entonces presidenta de Baleares, Francina Armengol, aunque se desconoce si la actual presidenta del Congreso acudió a la misma.