Dana Erlich, encargada de negocios de la legación diplomática israelí en Madrid.

Suspenden una charla en Bilbao de la 'embajadora' de Israel por la presión social

Exteriores convoca a Dana Elrich para rechazar «las calumniosas» declaraciones lanzadas el jueves por Netanyahu contra España

David Guadilla

Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:39

La creciente tensión entre España e Israel, plagada de incidentes, cruce de declaraciones y gestos y choques diplomáticos, vive un nuevo episodio que otra vez ... tiene como epicentro Bilbao. La presión social, incluida una petición lanzada por el propio alcalde, Juan MariAburto, ha llevado a la suspensión de una conferencia que iba a dar el próximo jueves, Dana Erlich, encargada de negocios de la legación diplomática israelí en Madrid y 'embajadora de facto' del país hebreo después de que el Gobierno de Tel Aviv retirase a la titular el año pasado. Erlich, que apenas lleva un mes en el cargo, también ha sido convocada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares para que responda por «las falsas y calumniosas declaraciones del primer ministro de Israel». Netanyahu acusó el jueves a Pedro Sánchez de lanzar una «amenaza genocida» contra su país.

