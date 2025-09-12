Suspenden una charla en Bilbao de la 'embajadora' de Israel por la presión social

La creciente tensión entre España e Israel, plagada de incidentes, cruce de declaraciones y gestos y choques diplomáticos, vive un nuevo episodio que otra vez ... tiene como epicentro Bilbao. La presión social, incluida una petición lanzada por el propio alcalde, Juan MariAburto, ha llevado a la suspensión de una conferencia que iba a dar el próximo jueves, Dana Erlich, encargada de negocios de la legación diplomática israelí en Madrid y 'embajadora de facto' del país hebreo después de que el Gobierno de Tel Aviv retirase a la titular el año pasado. Erlich, que apenas lleva un mes en el cargo, también ha sido convocada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares para que responda por «las falsas y calumniosas declaraciones del primer ministro de Israel». Netanyahu acusó el jueves a Pedro Sánchez de lanzar una «amenaza genocida» contra su país.

La conferencia se iba a celebrar el jueves en un hotel de Bilbao. Estaba organizada por la sociedad El Sitio y la Asociación Vasca de Amigos de Israel, una organización fundada en 1980. El título era 'Una visión panorámica de Israel en su contexto regional' y en la tarjeta de presentación aparecía el logo del Ayuntamiento de Bilbao.

A partir de la notificación del evento, varios colectivos anunciaron la celebración de diferentes actos de protesta frente al hotel y exigieron la desconvocatoria. El propio Aburto salió al paso y, a través de las redes sociales, aclaró que el Consistorio no patrocinaba la charla y que sus organizadores «pronto» recibirían «un requerimiento para no usar el logo y solicitando que cancelen el acto».

La intervención de la diplomática se iba a celebrar apenas dos semanas después de que una protesta en plena Gran Vía contra la presencia de un equipo israelí en La Vuelta obligase a suspender la etapa. Unos incidentes que se han ido repitiendo en otros lugares y que escenifican la tensión que se genera en cada acto que tenga alguna vinculación con Israel, sea del tipo que sea.

«Genocidio»

La tormenta, además, no es solo social, sino que a nivel diplomática parece agrandarse cada vez más, en especial, desde que Sánchez compareció el lunes para presentar nueve medidas para frenar el «genocidio» en Gaza. Las propuestas van desde el embargo de armas hasta la prohibición de entrada a dos ministros israelíes. En su discurso, el presidente del Gobierno dijo que España «no tiene armas nucleares», que «solos no podemos detener la ofensiva israelí», pero que «eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo». Unas declaraciones que para Netanyahu, según señaló el jueves, suponen «una amenaza genocida». En su opinión, para Sánchez no fueron «suficientes» ni la Inquisición ni el Holocausto.

Unas palabras que el ministerio de Albares calificó casi de forma inmediata como «falsas y calumniosas» a través de un comunicado en el que recalcó el compromiso de España con el «antisemitismo». A esa nota le siguió otra lanzada ayer mismo en la que se convoca a Elrich. La última vez que Exteriores convocó al encargado de negocios de la Embajada israelí fue el pasado 28 de julio. Entonces estaba Dan Poraz, a quien ha sustituido Erlich, exembajadora de Israel en Irlanda..