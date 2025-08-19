Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La lona que desplegó Sortu en la plaza Gorria de Azken Portu, en Zarautz

Sortu homenajeará a Txiki y Otaegi en un acto por los 50 años de la muerte de Franco

La formación independentista se reúne el próximo 27 de septiembre en Pamplona bajo el lema 'Askatzera lotuak'

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

Las bases de Sortu se reunirán el próximo 27 de septiembre en Pamplona un acto para reivindicar que «tenemos la oportunidad de liberarnos de lo que el dictador fascista dijo dejar 'atado y bien atado'». Este 2025 se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco y también de la muerte de los miembros de ETA Txiki y Otaegi, últimos fusilados del franquismo. El partido matriz de EH Bildu aprovechará este evento para conmemorar y homenajear a los dos militantes. En las últimas semanas ya han colgada pancartas en diferentes localidades vascas que han suscitado una polémica entre el ala socialista del Gobierno Vasco y EH Bildu tras las palabras del director de Gogora, Alberto Alonso, al afirmar que los dos fusilados «no lucharon por la democracia».

Sortu quiere realizar en este aniversario «una crítica de aquella reforma y reivindicar el reconocimiento democrático pendiente de la condición nacional de Euskal Herria y el derecho de autodeterminación, con el lema 'Askatzera lotuak'».

