Otegi: «El PSOE nunca defrauda y ésta es su carta de presentación» «Es uno de los máximos referentes en la lucha por la paz en el seno de ETA», señala Sortu EL DIARIO VASCO Jueves, 16 mayo 2019, 13:41

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cree que la detención del histórico dirigente de ETA, José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', es «la carta de presentación» del PSOE «que nunca defrauda».

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Arnaldo Otegi cree que hay que preguntarse «por qué unos y otros tienen interés en mantener presente el pasado cuando se ha cumplido un año de la desaparición de ETA». «El PSOE nunca defrauda y ésta es su carta de presentación», ha apuntado, para destacar que «la única alternativa» de los socialistas «son la Policía, los jueces y las cárceles». Además, ha añadido que los problemas «no se resuelven así».

El líder de la coalición soberanista ha afirmado que «la paz tiene enemigos muy poderosos y la gente tiene interés» en que ésta no se consolide. No obstante, les ha advertido de que «pierdan toda la esperanza» de que esto no sea así, porque «este pueblo tiene una apuesta irreversible por la paz y la convivencia». «No nos sacarán del camino por mucho que lo intenten», ha indicado.

Por último, ha recordado que en 2011 EH Bildu «tuvo unos resultados espectaculares» porque «la gente premió que trajese una parte de la paz en este país», y que el próximo 26 de mayo, en las elecciones municipales y forales, existe «la oportunidad de reforzar esa apuesta».

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha pedido a Francia, España y «muy particularmente al PSOE» que apuesten, «de una vez por todas por realizar su propio tránsito de una estrategia violenta y represiva a una estrategia exclusivamente política, pacífica y democrática». «Tienen que abandonar la apuesta por la represión y la violencia y apostar de una vez por todas por la paz, la democracia y el respeto de los derechos nacionales de nuestro pueblo», ha insistido Rodríguez durante una rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en San Sebastián tras conocer la detención en Francia de José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera'.

En la comparecencia, Arkaitz Rodríguez ha denunciado «firmemente» esta detención, ha exigido «la puesta en libertad» del arrestado y ha enviado un «caluroso abrazo» a la familia y allegados de Urrutikoetxea, al que ha definido como «uno de los máximos referentes en la lucha por la paz en el seno de ETA».

«Es quien puso voz al comunicado final, aquel que anunció la desaparición de ETA y es por tanto uno de los protagonistas que, junto a otros, realizó la que probablemente haya sido la mayor contribución, una contribución definitiva, a la paz en este país: el retirar definitivamente la violencia política de ETA de la ecuación política vasca«, ha sentenciado.

A su juicio, la detención de Ternera «vuelve a poner de manifiesto que ETA ha desaparecido pero que los Estados (Francia y España) continúan utilizando la violencia» y que está «bien presente», como demuestra, a su entender, el hecho de «mantener en vigor la política penitenciaria criminal y contraria a la legislación internacional en vigor».

En su opinión, «mantener a los presos gravemente enfermos en prisión», «tratar de imponer un relato de vencedores y vencidos», y «negar a vascos y catalanes y al resto de pueblos de Estado» el derecho a la autodeterminación «mediante la fuerza», también es «violencia».

Ha afirmado no obstante que «los enemigos de las paz, muy a su pesar, llegan muy tarde» con este tipo de actuaciones porque «hace mucho tiempo que la sociedad vasca está determinada a alcanzar un escenario de paz y libertad». «Por muchos obstáculos, ataques y sabotajes que los Estados continúen realizando, este proceso es imparable y este pueblo va a alcanzar la paz y la libertad«, ha sentenciado.

Ha anunciado además la convocatoria de concentraciones este jueves en todas las localidades de Euskadi para «denunciar» la detención de Urrutikoetxea, en cuya población natal de Ugao-Miraballes (Bizkaia), tendrá lugar otra «gran concentración» el próximo sábado.

Asimismo, ha hecho un «llamamiento» al conjunto de la sociedad y al «espacio soberanista y de izquierdas» a «reafirmarse» en sus principios y «lanzar un mensaje claro a los Estados, en favor de la paz y la libertad el próximo 26M votando a EH Bildu».