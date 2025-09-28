Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arnaldo Otegi, Itziar Aizpurua y Arkaitz Rodriguez en el homenaje a 'Txiki' y Otaegi. EP

Sortu advierte de que no habrá democracia «sin reconocer la autodeterminación»

La formación abertzale homenajea a los miembros de ETA 'Txiki' y Otaegi, fusilados hace 50 años por la dictadura

Diego Fernández Tortosa

Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:07

Sortu celebró ayer en Pamplona un homenaje a los miembros de ETA Jon Paredes, 'Txiki', y Anjel Otaegi, dos de los últimos fusilados por el ... régimen franquista, tal día como ayer de hace 50 años. El acto tuvo lugar en el pabellón Anaitasuna y sirvió para que el principal partido de la coalición EH Bildu reivindicara la necesidad de «desatar el nudo que permanece 'atado y bien atado'» desde la dictadura. Sortu advirtió de que no habrá democracia sin autodeterminación: «Hace 50 años, los pueblos que conforman el Estado español perdimos la oportunidad de lograr nuestro derecho de autodeterminación. El reto sigue siendo dejar atrás el régimen del 78 y alcanzar la libertad y la soberanía de Euskal Herria».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El emocionante discurso de Jose Ramon Soroiz al recoger la Concha de Plata: «Me llena de orgullo ser de Legorreta»
  2. 2

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  3. 3

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  4. 4

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  5. 5

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  6. 6 Consulta el palmarés de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián
  7. 7

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  8. 8 «Soy pobre, pero rico en amigos. Los vascos sois muy buena gente»
  9. 9

    Andueza da por «muerto» el debate sobre la independencia de Euskadi
  10. 10

    Golpe al narcotráfico: 772 kilos de cocaína y 608 de cannabis incautados en Francia tras pasar la muga de Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sortu advierte de que no habrá democracia «sin reconocer la autodeterminación»

Sortu advierte de que no habrá democracia «sin reconocer la autodeterminación»