Sortu advierte de que no habrá democracia «sin reconocer la autodeterminación»

Sortu celebró ayer en Pamplona un homenaje a los miembros de ETA Jon Paredes, 'Txiki', y Anjel Otaegi, dos de los últimos fusilados por el ... régimen franquista, tal día como ayer de hace 50 años. El acto tuvo lugar en el pabellón Anaitasuna y sirvió para que el principal partido de la coalición EH Bildu reivindicara la necesidad de «desatar el nudo que permanece 'atado y bien atado'» desde la dictadura. Sortu advirtió de que no habrá democracia sin autodeterminación: «Hace 50 años, los pueblos que conforman el Estado español perdimos la oportunidad de lograr nuestro derecho de autodeterminación. El reto sigue siendo dejar atrás el régimen del 78 y alcanzar la libertad y la soberanía de Euskal Herria».

El homenaje, en el que participaron miles de simpatizantes de la izquierda soberanista vasca, se desarrolló bajo el lema 'Askatzera lotuak' y sirvió para recordar a los últimos cinco fusilados por el franquismo: los dos citados miembros de ETA-pm y otros tres militantes del Frente Revolucionario Antisfascista y Patriota (FRAP). «Con el fusilamiento de 'Txiki' y Otaegi intentaron sofocar las ansias de libertad de este pueblo, pero no lo lograron», expresó Arkaitz Rodriguez, secretario general de Sortu.

Con el lema elegido para la cita conmemorativa se buscaba hacer referencia a «la intención del dictador por asegurar la continuidad del régimen con la monarquía borbónica». De hecho, el acto comenzó con la proyección de fragmentos del 'NO-DO', en los que aparecían Francisco Franco y el rey emérito, Juan Carlos I, que se emitió bajo una ikurriña de grandes dimensiones colgada de una de las columnas del escenario. Esta idea central fue remarcada por Rodríguez, que afirmó que «la transición democrática fue una mera transacción»: «No hubo ruptura democrática. De la noche a la mañana, los franquistas se convirtieron en demócratas de toda la vida».

«Criminalizar a 'Txiki' y Otaegi es criminalizar la lucha antifascista y blanquear el franquismoy el fascismo» Arkaitz RodrIguez Secretario general de Sortu

El dirigente de la izquierda abertzale identificó a los dos homenajeados como «luchadores antifranquistas» y lamentó el estado de la memoria en el Estado, y añadió que «en cualquier país europeo ('Txiki' y Otaegi) serían objeto de homenajes institucionales». «Criminalizar a 'Txiki' y Otaegi es criminalizar la lucha antifascista y blanquear el franquismo y el fascismo», detalló.

En el acto se reivindicó «la necesidad» de soberanía para Euskadi. A juicio del dirigente de la principal fuerza de EH Bildu, el reconocimiento de la condición del País Vasco como nación «es imprescindible para que se lleve a cabo una democratización profunda del Estado español».

«Perdimos la oportunidad»

Rodríguez manifestó que los fusilamientos y la muerte del dictador hace 50 años supusieron una pérdida de oportunidades «para Euskal Herria». «Perdimos la oportunidad de lograr nuestro derecho de autodeterminación, y el reto sigue siendo dejar atrás el Régimen del 78 y alcanzar la libertad y la soberanía de Euskal Herria», añadió.

Y es precisamente dar un paso hacia la soberanía lo que el dirigente de Sortu consideró «la mayor oportunidad y el mayor desafío del momento». Asimismo hizo referencia al auge de la extrema derecha, que consideró el principal riesgo y amenaza de la actualidad.

Además de Rodriguez, el homenaje contó también con la presencia de familiares de 'Txiki' y Otaegi y otros miembros de la izquierda independentista, como Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu; Lur Albizu, responsable política de Sortu en Navarra, o la histórica abertzale Itziar Aizpurua, que vivió los fusilamientos en prisión y recordó que Euskadi «sigue vivo gracias a la lucha». El homenaje concluyó con los asistentes cantando el 'Eusko Gudariak'.