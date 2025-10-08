Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Portavoces de Sare, en la presentación de la manifestación del próximo 10 de enero. SARE

Manifestación de Sare el 10 de enero en Bilbao en apoyo a los presos de ETA: «Esta situación no se puede alargar más»

Denuncia que 63 de los 126 reclusos continúan en segundo grado penitenciario «a pesar de que han cumplido la mitad de su condena«

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:30

Comenta

«Esta situación no se puede alargar más», ha afirmado Sare este miércoles en la presentación de la manifestación convocada para el próximo 10 de ... enero en Bilbao «para hacer juntos el tramo final a la paz, al margen de adscripciones ideológicas. Hagamos una apuesta por la resolución, la paz y la convivencia». La movilización anual en apoyo a los presos de ETA se llevará a cabo en esta ocasión bajo el lema 'Ezin da gehiago luzatu-No se puede alargar más'.

