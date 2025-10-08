Manifestación de Sare el 10 de enero en Bilbao en apoyo a los presos de ETA: «Esta situación no se puede alargar más»

«Esta situación no se puede alargar más», ha afirmado Sare este miércoles en la presentación de la manifestación convocada para el próximo 10 de ... enero en Bilbao «para hacer juntos el tramo final a la paz, al margen de adscripciones ideológicas. Hagamos una apuesta por la resolución, la paz y la convivencia». La movilización anual en apoyo a los presos de ETA se llevará a cabo en esta ocasión bajo el lema 'Ezin da gehiago luzatu-No se puede alargar más'.

Los portavoces de Sare Joseba Azkarraga y Bego Atxa han apostado por «enfilar la última parte de un proceso que se ha alargado mucho y que ha creado mucho sufrimiento» y han recordado que hay 126 presos en las cárceles vascas y tres en las francesas. De ellas, 63 continúan en segundo grado penitenciario «a pesar de que han cumplido la mitad de su condena, esto es, la parte de condena que la ley exige para progresar al tercer grado», han indicado.

Han insistido que tienen «una gran parte» de su condena cumplida «y sin embargo, no han tenido ni salidas programadas, ni permisos penitenciarios, aunque la normativa penitenciaria indica que, con el cumplimiento de una cuarta parte de la condena es posible acceder a estas medidas».

Sare ha remarcado que volverá a exigir, por tanto, una política penitenciaria «ordinaria» para los presos de ETA. Han reiterado que la defensa de los derechos de estas personas presas «debe ir acompañada del reconocimiento de los derechos y sentimientos de quienes sufrieron su violencia u otras violencias». Y ha añadido que «siempre hemos defendido que todas esas personas merecen el esfuerzo de la sociedad vasca en su reconocimiento y en la reparación de su dolor», por lo que, a su juicio, el final de las políticas de excepción, inevitablemente, «acercara posiciones, generará nuevas empatías y sanara heridas».

«Todo dolor innecesario que se continúe generando, sea quien sea quien lo sufra, es responsabilidad exclusiva de quienes se oponen a la resolución definitiva de las consecuencias del pasado. Es hora de avanzar, y uno de los primeros pasos, necesariamente, debe ser el de aplicar la legislación, sin excepciones, es decir, dar una solución legal y progresiva, a quienes siguen en prisión», han afirmado.