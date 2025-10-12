Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eider Mendoza y José Antonio Santano, en una imagen de archivo.

Santano acusa a Mendoza de «faltar a la verdad» por responsabilizar al Gobierno del retraso en las catas del TAV

El secretario de Estado replica a la diputada general que «no ha entendido la conversación que tuvimos», le pide «lealtad institucional» y dice que «cumpliremos los compromisos»

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:09

Comenta

Enfrentamiento institucional entre el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, por el ritmo de los ... trabajos de las catas para determinar si la conexión del TAV con Navarra debe hacerse por Gipuzkoa (Ezkio-Itsaso) o Navarra. El socialista Santano, exalcalde de Irun, ha acusado a la peneuvista Mendoza de «faltar a la verdad» por asegurar, en una entrevista este domingo en DV, que el Gobierno central «no ha realizado todavía ni una sola cata» para conocer el impacto mediambiental del futuro trazado en Aralar y decidir, de una vez, si el futuro tren de alta velocidad va a Navarra por Gipuzkoa o Vitoria. De hecho, la diputada general afirma haberse enterado de este retraso tras recibir precisamente una llamada del propio Santano, que «hizo saltar las alarmas en la Diputación de Gipuzkoa», añade.

