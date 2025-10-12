Santano acusa a Mendoza de «faltar a la verdad» por responsabilizar al Gobierno del retraso en las catas del TAV

Enfrentamiento institucional entre el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, por el ritmo de los ... trabajos de las catas para determinar si la conexión del TAV con Navarra debe hacerse por Gipuzkoa (Ezkio-Itsaso) o Navarra. El socialista Santano, exalcalde de Irun, ha acusado a la peneuvista Mendoza de «faltar a la verdad» por asegurar, en una entrevista este domingo en DV, que el Gobierno central «no ha realizado todavía ni una sola cata» para conocer el impacto mediambiental del futuro trazado en Aralar y decidir, de una vez, si el futuro tren de alta velocidad va a Navarra por Gipuzkoa o Vitoria. De hecho, la diputada general afirma haberse enterado de este retraso tras recibir precisamente una llamada del propio Santano, que «hizo saltar las alarmas en la Diputación de Gipuzkoa», añade.

Bordeando Aralar

Las declaraciones de Mendoza han molestado al secretario de Estado de Transportes, que ha reaccionado en redes sociales acusando a la diputada general de «faltar a la verdad», y de «no haber entendido» la conversación sobre las catas, salvo que haya «tirado de mala fe al contarlo». El número dos del Ministerio de Transportes, encargado del estudio para conocer el impacto medioambiental, ha señalado que «las catas/sondeo dibujan el trazado comprometido. No se puede faltar a la verdad diciendo otra cosa». Se refiere a que se van a realizar en el trayecto que bordea Aralar (no en el que atravesaría la sierra) y siempre según lo comprometido por el Gobierno central con el vasco.

Santano añade que «nuestro objetivo es cumplir el compromiso y completar así la conexión de Alsasua hasta Gipuzkoa con información de las dos alternativas analizadas». Por ello, el secretario de Estado de Transportes concluye que «sería bueno que nadie tuviera la tentación de generar conflictos donde sólo puede haber colaboración y lealtad institucional. Y si alguien quiere hacerlos, que explique por qué, señora Mendoza», termina.

La llamada

El hecho de que Mendoza desvele en la entrevista que el jueves le llamó Santano para explicarle cómo se encontraba la situación de las catas también enfrenta a ambos dirigentes institucionales. La diputada general, en la entrevista con DV, se muestra sorprendida por la llamada y afea que «creo que es la única llamada que me ha hecho desde que soy diputada general», hace ya más de dos años. Santano señala que «leo con asombro que la diputada general de Gipuzkoa eleva una conversación telefónica a rango de noticia. Que da más importancia a a llamada (y hemos hablado unas cuantas veces), que a lo que transmití».

Se trata del enésimo enfrentamiento de las últimas semanas entre representantes socialistas y del PNV, socios en Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos, y también aliados para sostener al Gobiern de Pedro Sánchez. El nuevo estatus, el euskera en las opes, el Puerto de Pasaia y ahora el TAV, entre otros, son motivo de fricción.