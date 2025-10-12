Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La diputada general, Eider Mendoza, posa en la azotea del edificio foral con la plaza Gipuzkoa de Donostia a su espalda. Lobo Altuna

Eider Mendoza

Diputada general de Gipuzkoa
«El Puerto de Pasaia debe traspasarse a Euskadi para que recobre su importancia»

«El jueves me llamó el secretario de Estado, Santano, para decirme que las catas del TAV no han empezado y en Diputación han saltado ya todas las alarmas»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:03

Los reproches entre los dirigentes del PNV y PSE han puesto en duda la estabilidad del Gobierno de coalición en Euskadi y la diputada general ... de Gipuzkoa, Eider Mendoza, trata de cerrar filas con sus socios los socialistas al asegurar que «mi esfuerzo está en subrayar lo que nos une por encima de lo que nos desune» en temas como el euskera, el nuevo estatus y, ahora, el futuro del Puerto de Pasaia.

