Los reproches entre los dirigentes del PNV y PSE han puesto en duda la estabilidad del Gobierno de coalición en Euskadi y la diputada general ... de Gipuzkoa, Eider Mendoza, trata de cerrar filas con sus socios los socialistas al asegurar que «mi esfuerzo está en subrayar lo que nos une por encima de lo que nos desune» en temas como el euskera, el nuevo estatus y, ahora, el futuro del Puerto de Pasaia.

– La Justicia ha desestimado por tercera vez las acusaciones de EH Bildu en el caso Bidegi. ¿Es un alivio para el Gobierno foral?

– Tengo una sensación agridulce. Dulce porque nos reafirma que todo lo que se hizo se hizo bien. Pero agria porque hubo una estrategia por parte de la izquierda abertzale para perjudicar al PNV y a algunas personas que eran cabeza de cartel entonces. Esto ha durado más de 10 años y hay personas que han sufrido mucho con ello. Hay dos que incluso han fallecido en el camino y que ni siquiera han podido descansar en paz. Tengo esa sensación agridulce por un sufrimiento injusto generado por la izquierda abertzale.

– ¿Es el último capítulo de aquella época de enfrentamientos o creen que la coalición abertzale va a seguir anclada a esa estrategia?

– Según he escuchado tienen intención de presentar un recurso. Eso me preocupa porque significaría que siguen con esta estrategia de enfrentamiento permanente y señalamiento. Hemos superado tiempos muy difíciles y ya es momento de cerrar esta página.

– ¿Volverá a repetir como candidata del PNV a diputada general?

– Todavía queda mucho tiempo para eso. Además, respeto los procesos internos de mi partido y es el PNV quien, en primer lugar, tiene que tomar una decisión. Yo misma también tengo que tomar la decisión.

– ¿Qué legado quiere dejar en su legislatura?

– Estamos empeñados en hacer una aportación diferente a lo que ha sido habitual en la política. Hemos puesto en marcha dinámicas como Etorkizuna Eraikiz, que se inició en 2016 y nosotros hemos profundizado en ello. A mí no me quita el sueño cómo me van a recordar. Yo lo que quiero es que nuestro país y nuestro territorio tengan un posicionamiento en ámbitos industriales de futuro y que nuestros hijos e hijas tengan puestos de trabajo buenos.

– Menciona los procesos internos de su partido. ¿Se han cerrado las heridas tras la pugna entre Esteban y Ortuzar?

– Yo no contemplo que haya procesos internos sin dificultades. Considero que siempre se sale reforzado de un proceso cuando hay implicación y la gente participa. Celebro esa capacidad que tenemos también de autoorganizarnos y de decidir nosotros mismos lo que queremos para nuestro partido.

– ¿El cambio en la Alcaldía de Donostia a mitad de mandato es una muestra de debilidad como asegura el PP?

– Goia ha hecho un ejercicio de generosidad muy importante. Durante todos estos años ha puesto en marcha una serie de proyectos muy importantes que van a transformar la ciudad. Y en ese tiempo se han sufrido los inconvenientes de la puesta en marcha de muchísimas obras que han durado años. Y justo en el momento en el que se va a ver el impacto positivo de ese esfuerzo de soportar tantas obras, Goia toma la decisión de irse. Eso es un ejercicio de generosidad. Él le ha dedicado diez años de muchísima intensidad a una ciudad a la que quiere tanto, somos muy amigos y tengo palabras de agradecimiento por su compromiso y su dedicación.

– ¿Es Jon Insausti el relevo idóneo de Eneko Goia?

– Lo conozco desde hace mucho tiempo. Goia lo definía como una mente brillante y efectivamente lo es. Tiene también una mirada con mucha frescura, una capacidad de trabajo enorme y le deseo mucho talento para sacar adelante la ciudad. Quiero agradecerle la aportación porque hoy en día hay muy poca gente que se quiera dedicar a la política.

– La última semana ha estado marcada por el cruce de reproches entre dirigentes jeltzales y socialistas. También en Gipuzkoa por el posible traspaso a Euskadi del puerto de Pasaia. ¿Está en riesgo la coalición de gobierno PNV-PSE en Gipuzkoa?

– Mi misión y la de mi equipo es hacer apuestas de futuro, y lo que permite que esta diputación actúe así lo voy a cuidar. Voy a cuidar especialmente las relaciones que tenemos con el PSE. Aquí nuestras relaciones son muy buenas y no voy a alimentar este tipo de debates.

– ¿Es beneficiosa la transferencia del puerto a Euskadi?

– Buscamos su competitividad y que ofrezca los mejores servicios posibles. Como diputada general tengo muy claro que para que eso sea así, hace falta que la transferencia se realice cuanto antes y que la tengamos en nuestras manos para darle un impulso y que el puerto de Pasaia recobre la importancia que tuvo en su día. Hemos pasado de la posición número 10 a la 23 en la escala de los puertos del Estado. Cualquier iniciativa que se vaya a realizar allí y en la que participa el Estado tiene un retraso sistemático. El acuerdo para descatalogar el puerto como infraestructura de interés general ya lo teníamos cerrado con el PSOE a nivel de Presupuestos Generales del Estado que al final no se aprobaron.

– Habla de ganar competitividad, pero su socio de gobierno dice que pasaría lo contrario.

– La A8 también era una infraestructura de interés general. Pedimos la transferencia y no hay más que salir de Gipuzkoa e ir a otros territorios como, por ejemplo, el Mediterráneo, para ver de qué manera tan distinta se gestionan las infraestructuras.

– ¿Por qué la solución de «cogestión» que piensan para Bilbao no es válida para Pasaia?

– Ojalá pudiéramos hacer lo mismo también con el puerto de Bilbao. Gestionarlo íntegramente nosotros como instituciones vascas.

Puerto de Pasaia «El acuerdo para descatalogarlo como de interés general estaba cerrado con el PSOE en los Presupuestos del Estado»

– A PNV y PSE les separa también su posición respecto a la exigencia del euskera en la administración pública. ¿Están dispuestos a rebajar su planteamiento para favorecer a un acuerdo?

– En la Diputación hemos hecho un esfuerzo enorme para que contemos con una lengua propia que es el euskera y que estuvo a punto de perderse. En este momento desde los tribunales nos llegan sentencias judiciales que van en la dirección contraria. Estamos trabajando en la igualdad de idiomas porque todavía no existe. Con el PSE tenemos un acuerdo de gobierno, no hay fricción respecto a esto. El objetivo lo compartimos, y ahora tenemos que ver cuál es el camino que tenemos que seguir. En el Parlamento Vasco PNV y PSE han llegado a un acuerdo que busca una ley que dote de amparo jurídico a este camino, pero mientras tanto, tenemos que seguir con las convocatorias públicas.

– Alguna fricción existirá cuando Eneko Andueza acusa al PNV de «romper los consensos» sobre el euskera. ¿Se plantean flexibilizar la exigencia en las OPEs de los perfiles en puestos que no sean de cara al público?

– En Gipuzkoa ha habido un acuerdo absoluto en el Gobierno para las convocatorias cuando los tribunales han puesto pegas para algunas de ellas. No hay ninguna fricción, más bien al contrario. Mi empeño va a ser que tengamos entendimiento en esto.

– Esta semana el PNV pactó en Juntas con EH Bildu una moción a favor de otra materia que les separa del PSE: el derecho a decidir. ¿Es posible un acuerdo estatutario sin ese factor?

– Quiero hacer este camino como hasta ahora, de la mano. Ese debate se sustanciará en el parlamento. Yo reivindico el derecho a decidir de nuestro país y el PSE tiene su ideario y lo tiene que defender. Lo que espero es que se llegue a un acuerdo en Euskadi y que después se negocie con el Estado. Mi empeño es trabajar por lo que nos une por encima de lo que nos desune.

– Por lo tanto, si el derecho a decidir les desune, ¿se ha planteado un pacto sin esa reivindicación histórica?

– En el Parlamento Vasco concita más votos el derecho a decidir que lo contrario.

Discrepancias entre PNV y PSE «Mi empeño es trabajar lo que une a PNV y PSE por encima de lo que nos desune, también en lo del euskera en las OPEs»

– ¿Con qué partido va a aprobar los Presupuestos de Gipuzkoa?

– Lo que se me ha expresado es una voluntad de llegar a acuerdos y yo les he trasladado que si hay algo que pueda facilitar la aprobación de los Presupuestos, si quieren algún gesto, que lo digan. Hemos conseguido pactos con Podemos y el PP. Solo falta que EH Bildu se sume a los acuerdos importantes.

– ¿Descarta un acuerdo con EH Bildu?

– Con EH Bildu somos capaces de llegar a muchos acuerdos en los municipios. No entiendo por qué no es posible hacerlo en las Juntas. Detrás de esto hay una estrategia. Durante diez años han votado que no a los presupuestos de manera sistemática. Espero que la undécima sea en el sentido contrario, que sea un sí.

Presupuestos de Gipuzkoa «Durante diez años EH Bildu ha votado en contra. Detrás de esto hay una estrategia. Espero que a la undécima sea un 'sí'»

– El año pasado los sacó adelante gracias al PP pero, ¿no sería contradictorio pactar con los populares visto el mal ambiente que reina entre los dos partidos en Euskadi y en Madrid?

– Las relaciones con el PP tienen muchos altibajos. Insisto en que necesitamos aliados por el bien del país. Lo que no quiero es ni autoexclusiones ni que nadie exija que se excluya a uno o a otro.

Udalekus de Bernedo

– ¿Han fallado las instituciones y la Diputación en el caso de los udalekus de Bernedo?

– Quiero transmitir a los padres y madres de estos niños y niñas que si en algún momento han dudado del bienestar de sus propios hijos e hijas cuentan con toda nuestra cercanía y todo nuestro esfuerzo para que algo así no vuelva a pasar. Tenemos que aclarar qué ha pasado en los udalekus en los tribunales. Si en el transcurso de la investigación se ve que hay que reforzar los protocolos por parte de las instituciones para corregir algo que no haya podido funcionar bien, estaremos ahí. Si tenemos que hacer una reflexión sobre cuál tiene que ser el formato de ocio de nuestros hijos e hijas y cuál tiene que ser la educación que se tiene que dar en estos ámbitos, también lo haremos.

– Si menores tutelados por la Diputación ya trasladaron quejas hace un año y un educador acudió a la comisaría de la Ertzaintza advirtiendo qué sucedía, ¿por qué no tomaron medidas?

– La denuncia se presenta en agosto del 2025, la plantea la propia Diputación Foral, que se ha personado también en el caso, y, por tanto, eso va a tener su camino. Insisto, hay que aclarar qué ha pasado en el udaleku y qué es lo que ha pasado en los tribunales.

– ¿Les han trasladado novedades desde Madrid sobre la conexión del TAV entre Euskadi y Navarra por Ezkio-Itsaso?

– El jueves me llamó por teléfono el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. Me sorprendió, porque creo que es la única llamada que me ha hecho desde que soy diputada general. A pesar del compromiso que adquirieron, me informó de que no han empezado con las catas. No han hecho ni una. Fui muy crítica con el Gobierno. El jueves saltaron todas las alarmas en la Diputación. Santano tendrá que explicar el porqué, pero el perjuicio que se está generando es muy importante.

– ¿Le ha dado alguna fecha para el inicio de las catas?

– No y me preocupó especialmente que me pidiera colaboración para ver por qué caminos pudiera transcurrir la vía. Hace escasas semanas nos pidieron información sobre algunos terrenos y no están precisamente rodeando Aralar, como recoge el compromiso que adquirimos con el Estado.