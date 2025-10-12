Eider Mendoza: «CAF no podría afrontar los avales y penalidades de suspender el contrato israelí»

– El próximo martes inaugurarán el ordenador cuántico de IBM en Donostia. ¿Qué supone para Gipuzkoa?

– Es un avance enorme en ciencia, conocimiento e ... investigación, por ejemplo, del cáncer. Es un avance enorme para la industria, para la empresa y para los empleos de futuro. Estamos preparando ya a las universidades y a las empresas para que aprovechen esta oportunidad que nos ofrece la cuántica, que es acelerar y multiplicar capacidades.

– ¿El modelo empresarial ideal es que empresas guipuzcoanas compren otras del territorio como ha pasado con Ternua o la entrada de fondos extranjeros como con Balenciaga?

– Son modelos que coexisten en un momento no exento de dificultades. Gipuzkoa es puntera en el ámbito empresarial y eso también despierta el interés internacional para adquirir empresas de nuestro territorio. En la Diputación hacemos mucho hincapié en el arraigo, que el poder de decisión quede aquí. Hacemos mucho hincapié en que la industria esté bien preparada para hacer frente a los retos de futuro, tanto transición energética como la capacidad de adaptación que deben tener.

– ¿En qué se basa para decir que CAF cerraría si rompiese el contrato con Israel?

– Es absolutamente injusto que se atribuya la responsabilidad del genocidio a empresas, universidades o instituciones, la responsabilidad solo es de Netanyahu. Fue una ligereza que Otegi dijese que CAF puede prescindir del contrato. Prescindir de un contrato así, sabiendo que es de 1.800 millones de euros, tiene unas penalidades y unos avales tan importantes que una empresa no sería capaz de afrontarlas.