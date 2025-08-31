Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pedro Sánchez visita Orense durante la ola de incendios. EFE

Sánchez presenta este lunes su propuesta de Pacto de Estado para la emergencia climática

El presidente también ofrece una entrevista en el Telediario de TVE mientras Feijóo se lleva a la dirección nacional del PP a Aranjuez

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 18:54

Tras el relativo parón veraniego, la maquinaria de los principales partidos echa a andar este lunes con varias citas destacadas. El presidente del Gobierno, Pedro ... Sánchez, presenta en Madrid su propuesta de Pacto de Estado para afrontar la emergencia climática en un acto que se celebrará en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y en el que estará arropado por la plana mayor del Gobierno y del PSOE.

