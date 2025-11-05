Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez y Gallardo, el pasado enero. Efe

Sánchez se implica con el procesado Gallardo en la campaña de Extremadura

En Moncloa creen que no hacerlo sería como asumir la culpabilidad tanto del dirigente socialista como del hermano del presidente

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:22

Comenta

Pedro Sánchez tuvo que suspender este miércoles su participación en un mitin del líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, en Mérida como consecuencia del ... temporal que durante todo el día sacudió buena parte de la región, pero fuentes de Moncloa aseguran que la implicación del presidente del Gobierno en la campaña del dirigente autonómico, procesado por prevaricación y tráfico de influencias en la causa sobre la creación de un puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz para su hermano, el músico David Sánchez será máxima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  6. 6 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  7. 7 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  8. 8

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  9. 9 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  10. 10

    Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sánchez se implica con el procesado Gallardo en la campaña de Extremadura

Sánchez se implica con el procesado Gallardo en la campaña de Extremadura