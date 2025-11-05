Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beatriz Biedma entra en los juzgados de Badajoz. R. H.

La jueza cierra su etapa en el caso del hermano de Sánchez y remite la causa a la Audiencia

Tras recibir todos los escritos de defensa, el proceso judicial del hermano del presidente del Gobierno y Miguel Ángel Gallardo entra en su última fase

Rocío Romero

Badajoz

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:07

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, cierra su etapa en el caso Azagra tras una instrucción que ha ... durado un año y medio. Este martes, 4 de noviembre, ha recibido los últimos escritos de defensa y ha remitido la causa completa a la Audiencia Provincial de Badajoz. Lo ha hecho al mediodía en una diligencia de ordenación.

