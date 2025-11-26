Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sánchez confía en que el Congreso apoye la reforma de la ley para desclasificar documentos del caso Zabalza

El presidente muestra su «respeto» por la memoria y su «solidaridad» con la familia del conductor de autobús de Donostia que apareció muerto y esposado en el río Bidasoa hace 40 años tras ser detenido por la Guardia Civil

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:08

Comenta

El presidente del Gobierno ha respondido este miércoles al PNV que la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, por la que se podrían desclasifircar ... documentos sobre el caso Zabalza, está «en manos» del Legislativo, ahora mismo en fase de enmiendas en la Comisión Constitucional, y ha confiado en que «tengamos una mayoría de grupos parlamentarios para sacar adelante una de las leyes más importantes, probablemente, de esta legislatura». La portavoz jeltzale en la Cámara baja, Maribel Vaquero, ha preguntado a Sánchez «cuándo va a desclasificar el Gobierno los documentos del caso de Mikel Zabalza» y ha instado al presidente a responder «a qué tienen miedo, pero sobre todo, a qué están esperando».

