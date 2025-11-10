Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una sesión en Les Corts el 16 de octubre. Irene Marsilla

El relevo de Mazón acentúa la parálisis de la actividad en Les Corts durante este año

El PP considera que la Cámara sufre una situación excepcional que Vox califica como «anómala» y la izquierda tilda de «solar político»

Burguera

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:09

Comenta

Los acontecimientos del último año han convertido el calendario de Les Corts en papel mojado. La dana trastocó la actividad parlamentaria, y el relevo del ... presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, le ha dado la puntilla al calendario de actividad del presente año. La negociación entre populares y voxistas se alargó hasta el punto de que la hoja de ruta parlamentaria se modificó de todas las maneras posibles. En marzo se renovó el calendario sin contar con la aprobación de cuentas, que finalmente culminó en mayo, pero en un solo día para evitar que coincidiera con el séptimo aniversario de la dana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  3. 3 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  4. 4 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  5. 5 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  6. 6 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  7. 7 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»
  8. 8 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  9. 9 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  10. 10

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El relevo de Mazón acentúa la parálisis de la actividad en Les Corts durante este año

El relevo de Mazón acentúa la parálisis de la actividad en Les Corts durante este año