Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santiago Abascal, con los diputados de Vox en la Comunidad Valenciana Carlos Flores (izq.) y Vicente Barrera (dcha.). EFE

Vox retará al PP con un programa «de máximos» para pactar en Valencia

El partido de Abascal pondrá mas condiciones a Feijóo, como frenar la llegada de menores migrantes o reducir las subvenciones a las ONG

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:19

Comenta

«Apretar hasta el final», «A cara de perro», «Confrontarlo todo», «Esta vez no nos van a engañar». En la sede de Vox, en la ... calle Bambú de Madrid, saben que tienen la llave del Palau de la Generalitat valenciana y no se la van a regalar al PP. Si Vox quiere, habrá un nuevo Consell liderado por otro president popular que sustituya a Carlos Mazón. Pero si no quiere, la Comunidad Valenciana se verá abocada a un adelanto electoral en el que las encuestas vaticinan una subida para la formación de Santiago Abascal, que, si se consumara, estaría todavía más fuerte para la siguiente negociación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  2. 2 Revive la retransmisión íntegra de la Behobia - San Sebastián 2025
  3. 3

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  4. 4 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  5. 5 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  7. 7 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  8. 8 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  9. 9 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  10. 10 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vox retará al PP con un programa «de máximos» para pactar en Valencia

Vox retará al PP con un programa «de máximos» para pactar en Valencia