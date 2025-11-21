Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de ERC, Oriol Junqueras. EP

Rebelión interna contra la cúpula en ERC de Barcelona: dimite más de la mitad de la dirección

Junqueras no logra cerrar las heridas tras recuperar la presidencia de la formación republicana

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:25

Comenta

Oriol Junqueras no ha logrado la paz interna, tras volver a hacerse con la presidencia de Esquerra. Casi un año después de su reelección ... como presidente de ERC, tras una dura batalla entre los distintos sectores del partido, han regresado las hostilidades a la formación republicana, que no ha conseguido cerrar sus heridas internas. Más de la mitad de los miembros de la dirección de la federación de ERC de Barcelona, la más importante del partido en número de militantes, ha presentado este viernes su dimisión. La cúpula republicana en Barcelona cesa por discrepancias con la presidenta de la agrupación local barcelonesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  2. 2 Vuelven las fuertes lluvias mientras persisten las incidencias en las carreteras
  3. 3 Muere una mujer de 75 años, dueña de un conocido hotel de Lesaka, en un accidente múltiple en Bera
  4. 4 Buscan en las campas de Urbia a un pastor de Gabiria desaparecido ayer en pleno temporal
  5. 5

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  6. 6

    La nieve asoma en Gipuzkoa con lo peor por llegar
  7. 7 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad
  8. 8 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  9. 9 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  10. 10 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rebelión interna contra la cúpula en ERC de Barcelona: dimite más de la mitad de la dirección

Rebelión interna contra la cúpula en ERC de Barcelona: dimite más de la mitad de la dirección