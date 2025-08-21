Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aparición publica de Mikel Lejarza, 'El lobo', en la presentación de un libro sobre su vida. EFE

La querella contra 'El Lobo' por la muerte de Mujika abre la vía para otras víctimas

Solicitan que declaren como testigos periodistas y otras personas que han tenido relación con el agente infiltrado

DV

Jueves, 21 de agosto 2025, 06:18

La querella contra Mikel Lejarza, 'El Lobo', presentada en 2024 por la familia del miembro de ETA Josu Mujika podría abrir la vía para otras ... víctimas policiales si finalmente el agente infiltrado es condenado. Según asegura Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia, podría propiciar otras querellas por las muertes de otros dos miembros de ETA como Andoni Campillo y Jon Pardes 'Txiki' y el miembro del llamado frente armado de Unión do Pobo Galego, Moncho Reboiras.

