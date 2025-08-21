La querella contra 'El Lobo' por la muerte de Mujika abre la vía para otras víctimas

La querella contra Mikel Lejarza, 'El Lobo', presentada en 2024 por la familia del miembro de ETA Josu Mujika podría abrir la vía para otras ... víctimas policiales si finalmente el agente infiltrado es condenado. Según asegura Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia, podría propiciar otras querellas por las muertes de otros dos miembros de ETA como Andoni Campillo y Jon Pardes 'Txiki' y el miembro del llamado frente armado de Unión do Pobo Galego, Moncho Reboiras.

Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia recuerda que Mujika murió en Madrid a consecuencia de disparos policiales, en el marco de una operación en la que queda acreditada la participación de Mikel Lejarza, agente infiltrado, miembro del Centro de Estudios Superiores Estratégicos de Defensa, que respondía al sobrenombre de 'Gorka' ante los miembros de ETA y de 'El Lobo' ante sus compañeros de los Servicios Secretos españoles. El Gobierno Vasco le reconoció como víctima de violaciones de derechos humanos de motivación política por estos hechos, según el dictamen emitido el 15 de mayo de 2023.

Según exponen en la querella, «está acreditado que Lejarza estaba en Madrid el día de los hechos acontecidos en el asesinato de Mujika» y que el propio agente infiltrado «asume su participación» en el libro 'Yo confieso. 45 años de espía. Las explosivas memorias de El Lobo, el espía más importante de la historia de España' y en una entrevista concedida en 2023 a Radio Euskadi. Además comentan que «la resolución del Gobierno Vasco se refiere a la participación de El Lobo como cooperador necesario y por omisión de evitar el desenlace de la muerte».

En este sentido, Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia ha solicitado al juzgado que llame a declarar, en calidad de testigos, a periodistas y demás personas que hayan tenido algún contacto con 'El Lobo'. Y afirman que se presentaron públicamente en junio de 2024 en este proceso, con la misión de ser la «fiscalía social» de las víctimas del Estado «frente a la impunidad que el Estado ha ofrecido a los perpetradores, encubriéndoles de los delitos que operaron bajo su responsabilidad».