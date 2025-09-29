Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ver 16 fotos
Familiares de las víctimas del Hotel Monbar junto a la consejera San José y el director de Gogora, Alberto Alonso, este lunes en el centro cultural Ernest Lluch. Lobo Altuna

El PSE pide perdón a las familias de los asesinados por los GAL: «Nunca debió ocurrir»

El Gobierno Vasco, de la mano de Gogora, inaugura en Donostia una exposición sobre el atentado del Hotel Monbar de Baiona con amplia presencia institucional y familiares de las víctimas

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:44

Contundente y sin rodeos, por primera vez delante de víctimas de los GAL, el PSE ha pedido «perdón» este lunes a las familias de los ... asesinados en el hotel Monbar «por cuatro décadas de ausencia institucional y silencio social», por un atentado que, como tantos otros, «nunca tuvo que haber ocurrido». Reconoce que «nadie tuvo ni tiene derecho a decidir unilateralmente sobre la vida de los demás». El perdón lo ha pronunciado la consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, en la inauguración en San Sebastián de la exposición 'Hotel Monbar, 1985. 40 años de la mayor masacre de los GAL', atentado ocurrido en Baiona el 25 de septiembre de 1985 en el que fueron asesinados los miembros de ETA Iñaxio Asteasuinzarra, Agustín Irazustabarrena, Sabin Etxaide y José María Etxaniz.

