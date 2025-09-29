El PSE pide perdón a las familias de los asesinados por los GAL: «Nunca debió ocurrir»

Contundente y sin rodeos, por primera vez delante de víctimas de los GAL, el PSE ha pedido «perdón» este lunes a las familias de los ... asesinados en el hotel Monbar «por cuatro décadas de ausencia institucional y silencio social», por un atentado que, como tantos otros, «nunca tuvo que haber ocurrido». Reconoce que «nadie tuvo ni tiene derecho a decidir unilateralmente sobre la vida de los demás». El perdón lo ha pronunciado la consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, en la inauguración en San Sebastián de la exposición 'Hotel Monbar, 1985. 40 años de la mayor masacre de los GAL', atentado ocurrido en Baiona el 25 de septiembre de 1985 en el que fueron asesinados los miembros de ETA Iñaxio Asteasuinzarra, Agustín Irazustabarrena, Sabin Etxaide y José María Etxaniz.

San José no se ha quedado ahí sino que ha condenado a todos los cargos políticos del PSOE, sin citar expresamente sus siglas, que tuvieron «la desfachatez de mostrarse orgullosos del daño que causaron usando las herramientas del Estado» que solo sirvieron para causar «aún más dolor, para erosionar la credibilidad de nuestra democracia y ensuciar las siglas de un partido político que hunde sus raíces en la defensa de los Derechos Humanos y de los valores democráticos». Consciente del largo tiempo transcurrido, ha trasladado a los familiares de los asesinados que sabe que esta exposición «no puede más que aliviar mínimamente su dolor», pero es «el primer paso de lo que espero sea un largo camino».

Seis consejeros del Gobierno Vasco de coalición PNV-PSE, el director de Gogora –impulsor de la muestra–, alcaldes, representantes de la Diputación de Gipuzkoa, del Parlamento Vasco y de todos los partidos, salvo Vox, han acompañado a los familiares de los cuatro asesinados en el Monbar, un «cruel atentado» que además dejó herida a una quinta persona, Jean Iriart.

La consejera del Gobierno Vasco ha manifestado que con la inauguración de la exposición que permanecerá abierta al público hasta el próximo día 20 de octubre, quieren reconocer a sus víctimas, aunque las leyes de reconocimiento lo hicieron en su día, dejar claro que es necesario que seamos capaces de trasladar a la sociedad «lo cruel e injusto de aquellos asesinatos» y que «nadie tuvo ni tiene derecho a decidir unilateralmente sobre la vida de los demás».

La muestra se ha inaugurado en un lugar simbólico, la casa de cultura que lleva el nombre del exministro socialista asesinado por ETA el 21 de noviembre de hace 25 años. «Estamos en la casa de cultura que recuerda a Ernest Lluch. Por eso quisiera defender, como hizo él durante toda su vida, la convivencia y el diálogo». En presencia de víctimas del GAL, de ETA, representantes del PSE, del PNV, de EH Bildu y del PP, ha deseado que «esta unión no sea el final del camino sino el comienzo de uno mucho más largo, más complejo, cuyo término sea la convivencia y la armonía entre diferentes». «Dialoguemos, hagamos de la palabra la herramienta fundamental para curar nuestras heridas y construir un futuro mejor para las nuevas generaciones», ha expresado.

El director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Alberto Alonso, ha tomado la palabra para agradecer a los familiares de las cuatro víctimas su disposición para trabajar de forma conjunta durante los meses previos para hacer realidad la exposición. «Llevamos meses caminando juntos. La normal desconfianza inicial se ha convertido en una generosidad que ha estado por encima de todos los obstáculos, y por eso quisiera expresaros hoy aquí mi agradecimiento».

Ainara Esteran, miembro de la Fundación Egiari Zor, por su parte, ha hablado en nombre de las víctimas de los GAL representadas en esa fundación y ha pedido alejar a las víctimas de los partidismos poniendo el foco en las graves violaciones de derechos humanos sufridas.

Antes de la inauguración oficial, la consejera San José, la viceconsejera Arritxu Marañón y el director Alberto Alonso han acompañado a las familias de los cuatro asesinados a visitar la exposición. Al acto han asistido además de las familias de las víctimas de este atentado, otros familiares de asesinados por los GAL como Pilar Garaialde, Karmen y Begoña Galdeano, Pili Zabala, Axun Lasa, Maider García y Lourdes Oñederra. Así como familiares y víctimas de ETA, como Jorge Mota, Alberto Muñagorri, Carlota Arginberri o Patxi Elola. Entre los asistentes se encontraban también Txetx Etcheverry, testigo del atentado de Hotel Monbar y la persona que persiguió a los dos mercenarios, autores materiales de los asesinatos, hasta su detención, y Daniel Vélez, fotoperiodista que siguió la noticia en Baiona y cuyas fotos forman parte de la exposición.