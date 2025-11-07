Pradales sobre EH Bildu: «Aún debe saldar la enorme deuda ética que tiene con la sociedad vasca»

El lehendakari Imanol Pradales ha recordado este viernes en el Parlamento que la izquierda abertzale y EH Bildu «aún debe saldar la enorme deuda ética ... que tiene con la sociedad vasca». Lo ha repetido un par de veces, primero en euskera y después en castellano, para resaltar que tanto su compromiso personal como el del Gobierno Vasco con las víctimas es «total y absoluto».

Pradales ha respondido a una pregunta de la portavoz de Vox, Amaia Martínez, sobre «el creciente protagonismo de la izquierda radical en la política vasca», y ha explicado que «la violencia, provenga de donde provenga, genera una enorme herida abierta en la sociedad». Por ello, ha remarcado que su Ejecutivo mantiene una posición «sin fisuras, sin titubeos y sin posiciones ambiguas».

«Esta violencia la han causado personas con nombre y apellido, y no me olvido de quienes a lo largo de décadas la han justificado y jaleado», ha apuntado el lehendakari. En esa línea, ha señalado que «la izquierda abertzale reconoce ahora el sistema institucional vasco y está virando para incorporarse en el», pero ha matizado que todavía «debe saldar la enorme deuda ética que mantiene con la sociedad». demás, ha recordado que la izquierda independentista todavía debe andar «un largo camino para deslegitimar la violencia».

Pradales ha añadido que aspira a «construir una sociedad en la que todas las personas puedan vivir sin miedo a ser rechazadas». Y ha terminado su intervención cargando contra la portavoz de Vox, a la que le ha criticado que su partido «trate de alimentar el miedo y que se valga de la democracia para debilitarla».