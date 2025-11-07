Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pradales este viernes en el Parlamento frente a la bancada de EH Bildu.

Pradales sobre EH Bildu: «Aún debe saldar la enorme deuda ética que tiene con la sociedad vasca»

El lehendakari cree que «la izquierda abertzale tiene que recorrer un largo camino para deslegitimar la violencia»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:31

Comenta

El lehendakari Imanol Pradales ha recordado este viernes en el Parlamento que la izquierda abertzale y EH Bildu «aún debe saldar la enorme deuda ética ... que tiene con la sociedad vasca». Lo ha repetido un par de veces, primero en euskera y después en castellano, para resaltar que tanto su compromiso personal como el del Gobierno Vasco con las víctimas es «total y absoluto».

