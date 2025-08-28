Pradales reafirmará hoy el modelo vasco de acogida de migrantes y su apoyo a la industria

Las vacaciones de verano llegan a su fin y el Ejecutivo autonómico vuelve hoy al trabajo con la tradicional reunión del Consejo de gobierno en ... el palacio Miramar de Donostia, donde el lehendakari y los consejeros del PNV y PSE iniciarán el curso político 2025-2026. Es el segundo año de legislatura para el lehendakari Imanol Pradales, y su equipo afronta el reto de dar continuidad a los proyectos que ya se han puesto en marcha. Vivienda, salud e industria serán previsiblemente los ejes de un año en el que Pradales quiere consolidar la labor de su gobierno. También defenderá el modelo de acogida de migrantes de Euskadi tras las críticas del presidente de Andalucía del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla. Además, están sobre la mesa materias como seguridad, ética, la actualización del autogobierno, completar el Estatuto de Gernika o la nueva Ley de Transparencia.

Las críticas del presidente de Andalucía al reconocimiento de Euskadi como 'efecto frontera' por parte del Gobierno central obligará hoy al lehendakari a defender el modelo de acogida de menores extranjeros, saturado ya según el ministerio de Sumar. Es más, el Gobierno Vasco defiende que acoge a 128 migrantes más de los 731 que le corresponderían en el reparto. «¿Pero cuántos emigrantes entran desde Europa al País Vasco cruzando desde Francia en patera?», dijo Moreno Bonilla. El Ejecutivo de Pradales ha reiterado que se deje de utilizar este temas para «fines partidistas».

Tras un mes de agosto en el que los miembros del Gobierno Vasco se han mantenido ajenos a los focos, al gabinete de Pradales le toca volver a remangarse para dar respuestas a las 'cosas del comer'. Una de las cuestiones más acuciantes para la ciudadanía vasca, según marcan todas las encuestas, es la crisis de la vivienda. A principios de junio los líderes de PNV y PSE, Aitor Esteban y Eneko Andueza, escenificaron su consenso con la presentación de un plan conjunto de medidas urgentes para movilizar suelo, ampliar el parque público de vivienda y agilizar los trámites administrativos. Tras anunciar este plan, el Ejecutivo tiene ahora el reto de ponerlo en marcha y dar una solución a la falta de oferta y a los altos precios que imposibilitan la emancipación de miles de jóvenes guipuzcoanos.

El primer año de la 'era Pradales' ha estado marcado por diez meses de reuniones de la Mesa de Salud, donde una treintena de agentes vascos se han citado en encuentros para llegar a un «amplio consenso» en materia de Atención Primaria, si bien es cierto que se han producido notables diferencias en cuanto a la concertación privada. Una reuniones en las que no ha estado LAB. Entre los objetivos del lehendakari y del consejero de Salud, Alberto Martínez, está seguir progresando en la mejora de Osakidetza, muy señalada tras la pandemia.

La industria también está entre las prioridades del Gobierno Vasco, que ultima el refuerzo de las ayudas a los afectados por los aranceles. Este es uno de los temas que Pradales podría tratar hoy en el palacio Miramar, ya que el pasado domingo ya hizo alusión en una reflexión publicada en la red social LinkedIn a las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su afección a la economía internacional. El Gobierno Vasco ya anunció nada más conocerse el acuerdo comercial sellado entre EEUU y la Unión Europea –que contempla un arancel genérico del 15% para el bloque y mantiene el 50% en sectores como el acero– que ampliaría el plan de ayudas de 2.000 millones puesto en marcha en abril, cuya piedra angular son los avales por 450 millones. Ahora deberá concretar esa medidas.

El lehendakari también va a poner especial atención en el cumplimiento de un 'pacto ético' que, precisamente, anunció él mismo en el inicio del curso 2024-2025 en el palacio Miramar. En ese decálogo incluía el «respeto al diferente» y a la «pluralidad de visiones», «siempre y cuando las ideas respeten los derechos humanos». Aunque no hacía ninguna referencia a ETA o al pasado violento en Euskadi. «Respecto a ETA y la violencia terrorista, es un principio ético anterior y superior», dijo entonces.

El Estatuto

Van a ser meses muy intensos para Pradales, más teniendo en cuenta que, sobre el papel, en noviembre vence el plazo para el cumplimiento del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez que firmaron PSOE y PNV. Para final de año el Gobierno central debe traspasar las competencias pendientes del Estatuto de Gernika, algo que desde Lakua se considera complicado. En todo caso, el lehendakari presionará para lograr la gestión de la Seguridad Social, atascadas en la última reunión por la cerrazón de Yolanda Díaz de enviar a Euskadi el paro.

El Parlamento Vasco también debe abordar la actualización del autogobierno con un nuevo estatus en el que habrá que ver si entra el derecho a decidir. Una cuestión que divide a los socios de gobierno y que acerca a PNV y EH Bildu.