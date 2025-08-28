Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari Imanol Pradales preparó ayer en su despacho el primer Consejo de gobierno del curso político.

Pradales reafirmará hoy el modelo vasco de acogida de migrantes y su apoyo a la industria

El Gobierno Vasco celebra en Donostia el primer consejo del curso y pone la mirada en temas como vivienda, salud o autogobierno

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:07

Las vacaciones de verano llegan a su fin y el Ejecutivo autonómico vuelve hoy al trabajo con la tradicional reunión del Consejo de gobierno en ... el palacio Miramar de Donostia, donde el lehendakari y los consejeros del PNV y PSE iniciarán el curso político 2025-2026. Es el segundo año de legislatura para el lehendakari Imanol Pradales, y su equipo afronta el reto de dar continuidad a los proyectos que ya se han puesto en marcha. Vivienda, salud e industria serán previsiblemente los ejes de un año en el que Pradales quiere consolidar la labor de su gobierno. También defenderá el modelo de acogida de migrantes de Euskadi tras las críticas del presidente de Andalucía del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla. Además, están sobre la mesa materias como seguridad, ética, la actualización del autogobierno, completar el Estatuto de Gernika o la nueva Ley de Transparencia.

