Un inicio de curso casi otoñal
El Gobierno Vasco, con un serio lehendakari a la cabeza, arranca su actividad en el palacio Miramar de Donostia con un día nublado y que hace olvidar ya las vacaciones de verano
San Sebastián
Jueves, 28 de agosto 2025, 11:10
No era fácil acertar a primera hora de este jueves en Donostia con un 'look' que se acomodara a un tiempo casi otoñal y poco ... apetecible para ser la última semana de agosto. Menos para posar ante las cámaras. Los consejeros del Gobierno Vasco, de hecho, han llegado más bien abrigados al primer Consejo del curso político en el palacio Miramar, a excepción de Maria Ubarretxena y María Jesús San José, que han apostado por la manga corta para posar frente al 'marco incomparable'. Con semblante serio ha llegado el lehendakari Imanol Pradales, que ha presidido la mesa con los miembros de su ejecutivo.
Los txistularis de la banda municipal han amenizado la llegada de los consejeros, que han tenido como anfitriones a la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, al alcalde de Donostia, Eneko Goia, y al presidente de las Juntas Generales, Xabier Ezeizabarrena. A la llegada de los consejeros apenas se les ha podido ver conversando brevemente, contando seguramente, dónde han pasado su periodo vacacional.
Es el segundo inicio del curso del lehendakari Imanol Pradales en Miramar y, aunque hoy no ha salido el sol y no ha podido disfrutar de una imagen veraniega de la bahía de La Concha, por lo menos se ha librado de la lluvia. No como el año pasado, cuando los por entonces nuevos miembros del gobierno estrenaron el curso con paraguas en mano, alguno incluso calado.
