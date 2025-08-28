Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El primer Consejo del curso del Gobierno Vasco en el donostiarra Palaciod e Miramar ha generado mucha expectación Lobo Altuna

Un inicio de curso casi otoñal

El Gobierno Vasco, con un serio lehendakari a la cabeza, arranca su actividad en el palacio Miramar de Donostia con un día nublado y que hace olvidar ya las vacaciones de verano

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:10

No era fácil acertar a primera hora de este jueves en Donostia con un 'look' que se acomodara a un tiempo casi otoñal y poco ... apetecible para ser la última semana de agosto. Menos para posar ante las cámaras. Los consejeros del Gobierno Vasco, de hecho, han llegado más bien abrigados al primer Consejo del curso político en el palacio Miramar, a excepción de Maria Ubarretxena y María Jesús San José, que han apostado por la manga corta para posar frente al 'marco incomparable'. Con semblante serio ha llegado el lehendakari Imanol Pradales, que ha presidido la mesa con los miembros de su ejecutivo.

