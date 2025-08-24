Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari Imanol Pradales dará inicio al curso político en el palacio Miramar de Donostia. EP

Pradales critica que «ni el drama humano» de los incendios impida la polarización

El lehendakari denuncia que «se acentúe el cálculo político» y prevalezca «el tensionamiento» tras los fuegos y las polémicas con inmigrantes en Torre Pacheco y Jumilla

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:01

El lehendakari Imanol Pradales reaparecerá este jueves en Donostia arropado por los miembros de su gobierno para dar el pistoletazo de salida al curso político ... en Euskadi tras un mes de agosto en el que no se le ha visto ni en apariciones públicas ni a pie de txosna en las fiestas. Cumplido su primer año al frente del ejecutivo autonómico, se enfrenta a un curso más exigente en el que deberá reforzar las políticas iniciadas en materia de vivienda, salud o seguridad, entre otras. Pero Pradales no desconecta del todo en sus vacaciones y este domingo ha censurado, en referencia a los incendios que están arrasando algunas zonas del Estado, que «como sucedió en la dana, ni siquiera el drama humano impide que se acentúe la espiral polarizadora y prevalezcan el tensionamiento y el cálculo políticos».

