Pradales critica que «ni el drama humano» de los incendios impida la polarización

El lehendakari Imanol Pradales reaparecerá este jueves en Donostia arropado por los miembros de su gobierno para dar el pistoletazo de salida al curso político ... en Euskadi tras un mes de agosto en el que no se le ha visto ni en apariciones públicas ni a pie de txosna en las fiestas. Cumplido su primer año al frente del ejecutivo autonómico, se enfrenta a un curso más exigente en el que deberá reforzar las políticas iniciadas en materia de vivienda, salud o seguridad, entre otras. Pero Pradales no desconecta del todo en sus vacaciones y este domingo ha censurado, en referencia a los incendios que están arrasando algunas zonas del Estado, que «como sucedió en la dana, ni siquiera el drama humano impide que se acentúe la espiral polarizadora y prevalezcan el tensionamiento y el cálculo políticos».

Las reflexiones que ha publicado este domingo el lehendakari a través de su perfil de LinkedIn no se han centrado apenas en Euskadi, ya que, según Pradales, las últimas semanas han transcurrido «con una relativa tranquilidad». Sí ha abordado la situación estatal, apuntando a los incendios, los ataques racistas de Torre Pacheco y la polémica en Jumilla por el uso de un polideportivo para actos religiosos islámicos. Existe un factor común, recuerda: «la instrumentalización partidista descarada de desafíos colectivos como la integración de las personas migrantes, la sostenibilidad o el cambio climático». Así, ha denunciado que como ya sucedió hace unos meses en Valencia con la catástrofe de la dana, prevalece «el tensionamiento y el cálculo político».

Tono tajante el del lehendakari al afirmar que «la altura de Estado y la cooperación interinstitucional que brillan por su ausencia en muchos de los representantes públicos arroja más gasolina al fuego de la desafección y engorda las expectativas de partidos populistas y extremistas». Y afirma que desde su ejecutivo apuesta por la «estabilidad, los acuerdos y la colaboración entre instituciones». También aboga por el «fortalecimiento democrático; una cultura política basada en la ejemplaridad, la responsabilidad y la autoexigencia; y la solidaridad y empatía hacia quienes no gozan de nuestra suerte». Y recordando que el verano llega a su fin, «hay faena y tenemos fuerzas renovadas. Como me dijo el lehendakari Garaikoetxea en el homenaje que le rendimos en Ajuria Enea: 'Vista…, y al toro'».

Buena parte del mensaje del lehendakari se ha centrado en el análisis internacional, también en el genocidio que Israel está llevando a cabo en Palestina. «La impunidad con la que el actual gobierno de Israel está perpetrando una absoluta barbarie en Gaza, es otro síntoma de una comunidad internacional cada vez más impotente a la hora de velar por los derechos humanos y por las personas más vulnerables», lamenta, para añadir que «debemos poner en valor la declaración institucional que aprobamos en el Parlamento Vasco el 5 de junio, condenando públicamente y sin matices el genocidio».

Trump, Putin y Von der Leyen

«Un orden internacional convulso e inestable», define Pradales tras mencionar los encuentros que ha protagonizado en las últimas semanas Donald Trump con Ursula Von der Leyen y Vladímir Putin. «Cero concesiones a su aliada histórica, a la máxima representante del proyecto que aglutina a la mayoría de las democracias europeas. Guante de seda para un autócrata sobre el que pende una orden de arresto de la Corte Penal Internacional de La Haya por presuntos crímenes de guerra. El medio como mensaje», apunta el lehendakari. Aunque cree que «emerge un rayo de esperanza» tras «la imagen que nos ofrecían los principales líderes europeos arropando al presidente Zelenski en la Casa Blanca».