Pradales condiciona su asistencia a la Conferencia de Presidentes a la inclusión de temas energéticos que afectan a Euskadi

El próximo 6 de junio, el Palau de Pedralbes de Barcelona será el epicentro de una nueva Conferencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez. Un ... foro multilateral que tiene como objetivo debatir y acordar asuntos de interés común entre el Gobierno central y las diferentes comunidades autónomas. Aunque todavía hay una incógnita por resolver: ¿Acudirá finalmente a este órgano el lehendakari?

De momento, Imanol Pradales mantiene en el aire su asistencia y supedita su presencia a la inclusión en el orden del día de cuestiones vitales que afectan a la agenda vasca. Así lo ha manifestado este lunes Maria Ubarretxena, portavoz del Gobierno Vasco, durante su intervención en el Fórum Europa, donde ha desvelado que el lehendakari se desplazará hasta la capital catalana «siempre y cuando se vayan a abordar temas interesantes para nosotros».

Este próximo miércoles se celebrará en Madrid, de manos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el comité preparatorio para establecer y consensuar los temas que se abordarán en dicha reunión, ya que los asuntos están aún por determinar. Y la propia Ubarretxena acudirá a la cita con los deberes hechos y una carpeta bajo el brazo llena de propuestas centradas sobre todo en una cuestión: la energía.

Así, Euskadi propondrá incluir en el orden del día de la Conferencia de Presidentes el debate sobre las medidas necesarias a implementar para garantizar la descarbonización o la petición de que el Gobierno central invierta en la mejora de la red eléctrica vasca para cubrir las necesidades actuales y futuras de la industria vasca.

Ubarretxena ha precisado en este sentido que «uno de los puntos importantes» que Euskadi pretende que se aborde el próximo 6 de junio es la de la necesidad de una mayor capacidad eléctrica. «Hace falta inversión en las redes de distribución, en la potencia, porque nuestra industria la necesita. Euskadi hace una apuesta por ello. Tenemos que prepararnos para el futuro y esa tiene que ser nuestra apuesta», ha insistido la consejera. Una demanda que, todo caso, no es nueva pero que, ante la falta de respuestas, el Gobierno Vasco insiste en reivindicar.

El propio Pradales ya lo exigió en el Parlamento Vasco durante un pleno de control a principios de mayo, cuando urgió al Ejecutivo de Sánchez ampliar en 6.000 megavatios adicionales la red eléctrica vasca. Y es que, tal y como dijo entonces, la ampliación de 1.380 megavatios anunciada hace unas semanas «es positiva, pero no suficiente». De ahí su intención de aprovechar esta foro político al más alto nivel para exigir de nuevo esta reclamación y que se puedan así incorporar esos 6.000 megavatios adicionales a Euskadi en la próxima planificación estatal que debe aprobarse este mismo año.

De no incorporarse dichas peticiones, Pradales se replanteará su asistencia. Y es que el jefe del Gobierno Vasco no se ha olvidado de que en la última convocatoria celebrada en Santander no se atendió a sus 22 medidas en materia de migración, vivienda, profesionales sanitario y fondos europeos.

«Buena relación» con el Gobierno

Durante su intervención, Ubarretxena -que también ha anunciado que para septiembre el Gobierno Vasco contará con una propuesta de la Ley de Simplificación y Agilización- ha defendido la «buena relación» que existe con el Gobierno central y la «cordialidad» y «lealtad absoluta» que existe entre ella misma y el ministro Ángel Víctor Torres, con quien mantiene abierta la negociación para culminar de manera íntegra el Estatuto de Gernika. Y, precisamente, la consejera de Gobernanza, Administración digital y Autogobierno también ha abordado este cuestión en el Fórum Europa para reivindicar el traspaso de las 25 transferencias pendientes que están aún pendientes de recalar en Euskadi antes de que finalice el año, fecha que quedó marcada en el acuerdo de investidura sellado entre Sánchez y el PNV en noviembre del 2023, y que el propio presidente del Gobierno central se ha comprometido a llevar a cabo en los sucesivos encuentros privados que ha mantenido con el lehendakari.

El pasado mes de marzo, el Gobierno Vasco sumó dos nuevas materias al cómputo de sus 'éxitos' estatutarios: los permisos de trabajo para personas extranjeras y Meteorología. Y desde entonces, conscientes además de que el traspaso de todas las áreas relacionadas con la Seguridad Social conlleva una gran complejidad técnica que alargará las negociaciones, ambos equipos han puesto el foco en esta competencia para pode ir dando pasos.

Tal y como ha reconocido este lunes Ubarretxena, desde el Gobierno Vasco trabajan a contrarreloj para poder cerrar en la próxima Comisión Bilateral de Cooperación, prevista para junio o principios de julio -el acuerdo de investidura reza que dicho órgano debe reunirse cada seis meses con la presencia de Sánchez y el lehendakari, y el último encuentro se celebró en noviembre pasado-, alguna de las materias que componen todo el bloque estatutario de la Seguridad Social: prestaciones por desempleo; Mutuas colaboradoras e Inspección de Trabajo de la Seguridad Social (ampliación); Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina; el Fondo de Garantía Salarial; y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

«Estamos trabajando para que eso pueda ser así», ha dicho Ubarretxena, que ha recalcaldo que ambos gobiernos mantienes conversaciones discretas sobre esta materia. «Veremos si podemos llegar o no podemos llegar, pero, desde luego, estamos trabajando», ha incidido la portavoz del Ejecutivo autonómico, que ha pedido «más trabajo de cocina que titulares».

Así, ha recordado que ambos gabinetes están abordando y negociando las transferencias en cuatro bloques «para tratar de dar mayor ritmo a los traspasos». Y que se ha priorizado el bloque de la Seguridad Social por su complejidad. «El Gobierno español tiene en su poder ya propuestas concretas con las que esperamos alcanzar un acuerdo», ha dicho Ubarretxena, que ha recordado que solo restan siete meses para que finalice el marco temporal establecido.

Aun así, la consejera se ha mostrado optimista: «Tenemos tiempo si no perdemos el tiempo; Pedro Sánchez tiene dos compromisos claros con este Gobierno: cumplir el Estatuto de Gernika y profundizar en nuestro autogobierno», ha destacado.